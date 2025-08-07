¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las playas de Alicante?

En las últimas semanas, un suceso tan extraño como inquietante ha sacudido a los bañistas y vecinos de varias localidades costeras de Alicante. Primero ocurrió en la playa de La Mata, en Torrevieja. Días después en la playa de L'Espigó, en Altea. En ambos casos la sorpresa fue mayúscula al comprobar que lo que llegaba a las orillas de estas playas no era basura, tablas ni ningún animal marino. Eran vacas en avanzado estado de descomposición. Como era de esperar, estas curiosas apariciones generaron alarma y muchas preguntas.

La primera alerta saltó a finales de julio en la popular playa de La Mata, en Torrevieja. Un bulto oscuro flotando en el mar llamó la atención de los bañistas, quienes, desconcertados, avisaron a los socorristas. La sorpresa fue mayúscula cuando el objeto resultó ser una vaca lechera muerta que el oleaje había arrastrado hasta la orilla. La escena fue grabada por varios testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Solo unos días después, otra vaca apareció flotando en la playa de L'Espigó, en el casco urbano de Altea, generando una nueva oleada de asombro entre los turistas. El animal se encontraba a pocos metros de la línea de boyas, mientras los turistas nadaban y tomaban el sol ajenos al macabro hallazgo que estaba a punto de emerger del agua.

¿De dónde vienen estas vacas?

La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo puede acabar una vaca flotando en el mar Mediterráneo? Una de las hipótesis más sólidas apunta a los buques ganaderos, embarcaciones que transportan reses vivas a distintos destinos del Mediterráneo. Si una vaca muere durante la travesía, algunas tripulaciones podrían deshacerse del cadáver arrojándolo al mar. Aunque esta práctica está prohibida por normas internacionales de seguridad marítima y protección ambiental, no se puede descartar que siga ocurriendo de forma clandestina.

¿Podrían aparecer más vacas en las playas?

Por increíble que parezca, no se descarta que nuevos casos puedan repetirse en los próximos días, sobre todo si la causa está relacionada con malas prácticas en el transporte marítimo de ganado. Mientras tanto, los bañistas seguirán mirando al mar con una mezcla de curiosidad y recelo, esperando que el insólito “misterio de las vacas” no vuelva a perturbar sus días de verano.