Benidorm insta a la CHJ para que limpie algunos tramos de barrancos

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Ciclo del Agua y la concesionaria Hidraqua, lleva a cabo una labor preventiva a lo largo del año “y en especial antes de la llegada del otoño” con la inspección y limpieza de los tramos urbanos de los barrancos. Dichas labores consisten en la recogida de residuos sólidos acumulados dentro del cauce y la retirada de vegetación que por su espesura podría poner en riesgo la correcta evacuación de las aguas del barranco, según figura en el informe elaborado por Hidraqua.

Labor de la CHJ

El titular de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha recordado asimismo que “mientras el Ayuntamiento actúa todo el año en los barrancos, hemos reiterado de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como cada año, que nos ponemos a su disposición por si precisan de ayuda en los trabajos a realizar en la parte no urbana de los barrancos, que es de su competencia”.

El edil aludía a una carta enviada por él mismo a la CHJ en la que advierte que “ante la posibilidad de que se pueda producir cualquier factor meteorológico como danas o gotas frías en los próximos meses, precisamos tengan a bien contemplar la limpieza de barrancos en nuestra ciudad y con ello evitar males mayores”.

Control por dron

“Es un asunto que siempre nos ha preocupado en Benidorm y gracias el seguimiento hecho, hoy hemos visto que están en perfecto estado a través del dron de la Policía Local”.

Por último, González de Zárate ha incidido en que en todo el término municipal se cumple el Plan Municipal contra Inundaciones y ha confiado en que la CHJ “haga su trabajo y limpie su parte para que no haya problemas”. El edil ha recordado que en el caso de cualquier alerta están señalizadas de forma muy clara todas las zonas inundables del término municipal y que los ciudadanos no deben aparcar allí sus vehículos o motocicletas ni transitar por esos puntos.

Los trabajos incluyen los túneles y desembocaduras de los riachuelos y salidas de agua producidas por las lluvias torrenciales. Según la concejalía, las limpiezas se efectúan de forma periódica y en cada cambio de estación con la retirada de posibles enseres y todo aquello que pueda ocasionar un tapón en los puntos de circulación de la corriente de agua.

Barrancos

A lo largo del año se han mantenido los cauces del barranco Barceló (unos 550 metros desde la avenida Ciudad Real hasta Juan Fuster Zaragoza); del barranco Derramador (unos 700 metros desde Esperanto hasta Almirante Bernat de Sarrià); de l’Aigüera (100 metros antes del inicio de la canalización cerrada); en los barrancos de Foietes y Xixo (en las entradas de la canalización cerrada); en el de Rajarell (1.200 metros dentro del polígono de la avenida Adolfo Suárez y un último tramo desde Vicente Pérez Devesa hasta el mar); en el del Moralet (250 metros en trama urbana); y en el Murtal (unos 100 metros desde el final de la canalización y el inicio de la avenida Murtal).