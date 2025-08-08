La exposición “El Prado en las calles” llega a Altea para estar en el paseo Sant Pere hasta el 21 de septiembre

El paseo Sant Pere, junto al puerto pesquero de Altea, será durante 51 días escenario al aire libre de una selección de 50 obras maestras del Museo Nacional del Prado al tamaño natural para que el espectador pueda observar de cerca los detalles de los trazos y pinceladas de los grandes maestros de la pintura como Velázquez, Goya, Sorolla, Rubens, El Greco, Murillo, Tintoretto, Caravaggio, El Bosco, Durero o Rembrant, entre otros artistas.

Este viernes por la mañana se ha inaugurado la exposición que lleva por título "El Museo del Prado en Altea" y que forma parte del proyecto expositivo "El Prado en las calles" para mostrar de manera itinerante por distintos pueblos y ciudades de España su patrimonio artístico en el marco de la conmemoración del Bicentenario del museo en 2019 gracias al apoyo de la Fundación Iberdrola España.

La exposición ya ha pasado desde entonces por las comunidades Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde finalizó la primera fase de su itinerancia. Ahora, en Altea, se inicia un nuevo ciclo por tierras valencianas "después de haberlo solicitado varios pueblos para tenerla presente", segun ha señalado la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez.

La edil ha agradecido "la oportunidad que nos han dado el Museo Nacional del Prado, el Ministerio de Cultura, la Fundación Iberdrola España y la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana para tener esta exposición al aire libre en Altea", ha adelantado que el día de su clausura, el 21 de septiembre, "vendrán representantes de estas entidades y organismos", y ha anunciado que a partir del próximo domingo día 10 "el actor alteano Morgan Blasco llevará a término una representación interpretando a personajes de los cuadros cada domingo a las 19:00, las 20:00 y las 21:00 horas en actuaciones de entre 15 y 20 minutos".

El alcalde de Altea (en el centro, de negro) y otros concejales junto a la exposicion del Museo del Prado en la calle. / Diego Coello Calvo

Democratizar el acceso a la cultura

Por su parte, el alcalde Diego Zaragozí ha señalado que esta muestra "nos brinda la oportunidad de acercarnos, desde nuestro pueblo, a cincuenta obras maestras que han marcado la historia del arte occidental. Maestros como Sorolla, Velázquez, Goya, El Bosco o Tiziano salen del museo para encontrarse frente a frente con la ciudadanía, democratizando el acceso a la cultura y despertando la curiosidad y la admiración de vecinos, vecinas y visitantes".

El alcalde ha agradecido "a todas las instituciones implicadas, especialmente al Museo de El Prado, a la Fundación Iberdrola y a la Consllería de Cultura, para hacer posible este proyecto que sitúa a Altea dentro de un recorrido cultural de altísimo nivel". También ha mostrado su gratitud "por la elección de nuestro pueblo como una de las sedes de este itinerario, que suma a nuestro patrimonio histórico y artístico un aliciente más para disfrutar del verano en nuestra localidad". Y ha invitado "a todo el mundo a pasear por el Paseo de Sant Pere y dejarse emocionar por la fuerza de las imágenes, por la belleza del arte y por la capacidad que tienen estas obras de conectarnos con nuestra historia y con la esencia humana".

Un viaje cultural en el tiempo a través de códigos QR

Las obras están distribuidas en tótems donde cada uno de los paneles informativos tiene información bilingüe sobre la pintura que se observa, viviendo una experiencia semejante a la de situarse frente a una auténtica obra de arte altamaño real, además de un código QR que aporta más datos sobre la historia del Museo del Prado y sus colecciones.

Con ello, los visitantes tendrán la oportunidad de viajar a través del tiempo gracias a las diversas escuelas pictóricas más influyentes del arte occidental, destacando la española, la flamenca, la alemana, la holandesa, la francesa o la italiana a través de sus protagonistas desde el siglo XII a los primeros años del XX.

Tal como está concebida la exposición, el público visitante tiene la oportunidad de realizar un recorrido por las diferentes escuelas que componen el panorama artístico de la colección permanente del Prado y conocer la historia de España, de Europa y del arte occidental en general de la mano de los grandes maestros de la pintura.

Fundación Iberdrola España, miembro Protector del Museo del Prado

La Fundación Iberdrola España centra uno de sus principales ejes de actividad en el desarrollo cultural, enfocado en el cuidado y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas de España.

De esta forma, la fundación colabora, desde el año 2010, con el Museo del Prado a través del apoyo a los programas de conservación y restauración que desarrolla la pinacoteca, así como en el desarrollo de 4 becas anuales para jóvenes restauradores. Además, ha querido adherirse al Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del Museo del Prado y, en concreto, al despliegue de esta exposición itinerante en España.

Desde 2011, la Fundación Iberdrola ha destinado un total de 13 millones de euros al área de Arte y Cultura, que centra sus recursos, principalmente, en el Programa Restauraciones, que apoya a los talleres de restauración de museos de referencia para la conservación de su patrimonio pictórico y artístico; y al Programa de Iluminaciones, que contempla el diseño, ejecución y financiación de proyectos de iluminación artística en edificios singulares y monumentos.