El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este viernes presentará unas pocas nubes y temperaturas con máximas de 31ºC

Hoy en Benidorm se esperan cielos ligeramente nublados, que se despejarán a partir de las 18:00h. Las temperaturas permanecerán entre los 24°C de mínima y los 31°C de máxima.

Se prevé una noche calurosa donde las temperaturas no desciendan por debajo de 25ºC.

