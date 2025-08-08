El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este viernes presentará unas pocas nubes y temperaturas con máximas de 31ºC
Hoy en Benidorm se esperan cielos ligeramente nublados, que se despejarán a partir de las 18:00h. Las temperaturas permanecerán entre los 24°C de mínima y los 31°C de máxima.
Se prevé una noche calurosa donde las temperaturas no desciendan por debajo de 25ºC.
