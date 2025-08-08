Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa

Durante muchos meses el parking del Hospital Marina Baixa ha sido objeto de vandalismo y robos, una situación que ha provocado temor e inseguridad entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Algunos de estos hechos han sido denunciados ante la gerencia del centro hospitalario que este viernes emitía un comunicado solicitando precaución a los trabajadores.

Estas circunstancias no son nuevas en el hospital y vienen ya de lejos. Desde hace mucho que se producen continuos robos en los vehículos a los que los ladrones acceden rompiendo las lunas o lo que se les ponga por delante para conseguir su objetivo.

Tanto los sindicatos como el personal han denunciado estos hechos a través del departamento de registro para dar cuenta a gerencia de lo que ocurre y se aporte una solución.

Cristales destrozados

El hospital cuenta con dos aparcamientos, uno de ellos ha cedido terreno para la salida a la autovía. Ninguno de los dos parkings tiene delimitación para zona de sanitarios por lo que los coches aparcan a grandes distancias del lugar de trabajo. Según es sabido y describen desde los sindicatos, “venimos media hora antes al trabajo para poder aparcar y algunos compañeros han estacionado tan lejos, que cuando llega la noche van a buscar el coche para acercarlo y entonces ven que les han destrozado los cristales”.

Los delitos que se vienen cometiendo son de robos y daños, pero no se oculta que puede haber otras transgresiones que tengan que ver con el ámbito personal. El miedo se ha instalado en el parking que no cuenta tampoco con la iluminación adecuada y cuyas luminarias estropeadas tardan tiempo en reponerse, una circunstancia que anima a los infractores. Y es que algunas personas tienen que aparcar cerca de la N-332 porque no hay lugar más cercano al hospital.

Comunicado

“Los traumatólogos, los cirujanos y todos los compañeros que se quedan por la tarde han ido a recoger sus vehículos y se los han encontrado destrozados; hace años que sucede esto”, dice una profesional médica que ha denunciado públicamente los hechos, cansada de pasar estas calamidades cuando va a trabajar.

Otro denunciante señala a este diario que “los trabajadores del hospital y familiares de enfermos, estamos cansados de sufrir abusos y ataques que repercuten a nivel económico, y de no sentirnos seguros en nuestro propio lugar de trabajo, al que además debemos acudir todos los días, para cuidar de otros”.

A tenor de estas circunstancias, la gerencia del Departamento de Salud de la Marina Baixa emitió este viernes un comunicado dirigido a los trabajadores en los que recomendaba tener precaución y no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos. Gerencia se refiere a “los recientes incidentes(...)donde se ha reportado la apertura y el robo en el interior de varios vehículos”

La dirección sostiene asimismo que trabaja en medidas que refuercen la seguridad. También indican que en coordinación con el Ayuntamiento de La Vila Joiosa hay un incremento de vigilancia con patrullas de policías locales.

Personal del centro ha confirmado este refuerzo que supone el control y vigilancia de la patrulla de la Policía Local varias veces al día pero recalcan que esa ayuda es insuficiente. Este mismo viernes, en coincidencia con el comunicado de Gerencia, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa confirmó este refuerzo de policías locales en apoyo a la Guardia Civil y aseguró que ha solicitado un aumento de efectivos de la Benemérita a la Subdelegación del Gobierno para atender las necesidades de la población.