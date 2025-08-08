Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche

El sábado 9 de agosto, la playa de L’Olla de Altea volverá a iluminarse con uno de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes del Mediterráneo: el Castell de l’Olla. Este evento único, que combina tradición, arte y emoción, reunirá a más de 50.000 personas en una noche en la que la luz, el color y el sonido se fundirán sobre el mar.

Lo que hace especial a este espectáculo es que los fuegos artificiales se lanzan desde plataformas flotantes situadas en el mar, a pocos metros de la orilla. Este formato multiplica su belleza, ya que las explosiones se reflejan en el agua, creando un efecto visual doble. Este año, la pirotecnia Vulcano será la encargada del montaje, con más de 1.500 kilos de pólvora y una coreografía de 25 minutos.

¿Cuándo se celebra el Castell de l’Olla de Altea?

La fecha no es casual: el Castell se celebra siempre el sábado más próximo al 10 de agosto, en honor a Sant Llorenç, patrón de L’Olla. Forma parte de una semana festiva en la que Altea se llena de conciertos, actividades culturales y propuestas gastronómicas. Para muchos, es la cita más esperada del verano, y no solo por su espectacularidad, sino porque se ha convertido en un símbolo de identidad local y orgullo comunitario.

Cómo disfrutar del Castell de l’Olla sin coger el coche / INFORMACIÓN

El evento nació gracias al impulso de la Cofradía del Castell de l’Olla y un grupo de voluntarios, como homenaje a Blas Aznar, conocido como Blai, el coeter. Con el paso de los años, el Castell ha obtenido reconocimientos como la distinción de Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana o el Premio al Mérito Turístico Costa Blanca. Pero más allá de los galardones, lo que mantiene viva esta tradición es su capacidad de emocionar y reunir a miles de personas bajo las estrellas.

Un momento del Castell de l’Olla / INFORMACIÓN

Uno de los momentos más esperados en cada edición es la presentación del cartel y el pregón. En 2025, el diseñador valenciano Francis Montesinos ha sido el encargado de crear la imagen oficial del Castell, inspirándose en el Mediterráneo y en formas pirotécnicas como la “cola de pavo real”. Además, el evento contará con un importante dispositivo de seguridad: ambulancias, puntos Violeta y Arcoíris, medidas de prevención del consumo de alcohol y drogas, y campañas para mantener la playa limpia y accesible para todos.

El mejor lugar para ver el Castell de l’Olla

Quienes quieran disfrutar del Castell en primera fila suelen llegar con varias horas de antelación para encontrar un buen sitio en la playa o en puntos elevados como Villa Gadea o Altea Hills. Otra opción popular es contemplarlo desde un barco en la bahía, lo que ofrece una perspectiva diferente y muy especial. Conviene llevar agua, comida, algo de abrigo para la noche y, si se planea cenar en la zona, reservar con antelación en los restaurantes cercanos.

El TRAM amplía su horario para ver el Castell de l’Olla

Y si no quieres preocuparte por el coche ni por el aparcamiento, tienes una gran alternativa: el TRAM ampliará su horario nocturno en la Línea 9 (Benidorm–Dénia) para facilitar la llegada y salida del Castell de l’Olla. Antes de los fuegos circularán 12 trenes especiales, y después del espectáculo, 30 trenes adicionales entre las líneas 9 y 1. Por primera vez, se utilizarán unidades electrodiésel más cómodas y sostenibles, con más plazas para los viajeros. Además, se reforzará el personal de atención al cliente y la seguridad en las estaciones para evitar aglomeraciones. Así, podrás disfrutar de uno de los grandes espectáculos del verano sin necesidad de conducir, de forma más cómoda, segura y respetuosa con el medio ambiente.