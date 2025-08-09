El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este sábado presentará un día soleado y temperaturas con máximas de 30ºC

Nicolás Cabot

Hoy en Benidorm se esperan cielos despejados. Las temperaturas permanecerán entre los 24°C de mínima y los 30°C de máxima, un grado menos que el viernes.

