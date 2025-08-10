Polop arranca les Festes del Porrat 2025 con un programa lleno de música, tradición y ambiente popular

Los polopinos y polopinas se preparan para el arranque de las ansiadas Festes del Porrat de Polop 2025, unas fechas que prometen ser muy especiales gracias a la fusión de la tradición, música y diversión que ostenta el pueblo de Polop. Desde este jueves 14 de agosto hasta el domingo 17, el pueblo rebosará de ambiente festivo, color y alegría, con un amplio programa de fiestas para todos los públicos.

El inicio de la celebración de estas fiestas se dio ya hace más de 200 años, cuando tuvo lugar un mercado o “porrat” que se celebraba alrededor de la ermita San Roque, donde los habitantes compraban suministros para su huerta y hogar. Con el paso de los años, el mercado evolucionó hasta ser lo que son a día de hoy las fiestas en honor al patrón de la localidad, Sant Roc. “Las fiestas del Porrat son mucho más que unos días de celebración, son identidad, tradición y orgullo”, destaca el alcalde de Polop José Luis Susmozas, quien además añade que “Para mí como alcalde, suponen uno de los momentos más especiales del año, momento para mirar a nuestro pueblo con emoción, para compartir con nuestros vecinos la alegría, el reencuentro y esa energía única que solo se vive en Polop”.

El alcalde, el cual es también partícipe de las fiestas perteneciendo a una peña festera, destaca la relevancia turística y económica que reportan las fiestas al pueblo, ya que atraen a numerosos visitantes de localidades cercanas. “Como alcalde es un orgullo enorme ver cómo todo el pueblo se vuelca para hacer las fiestas posibles, desde la asociación de peñas, las bandas, los operarios municipales, la policía, las familias, los niños, los mayores”, declara el alcalde.

Un programa para toda la familia

El jueves 14 de agosto, las campanas anunciarán a las 12.00 h el inicio oficial de las fiestas. A las 13.00 h, las peñas se concentrarán en el Ayuntamiento para la entrega de pañuelos y la interpretación del pasodoble “Polop de la Marina” por las bandas del municipio. Por la tarde, a las 15.00 h, se ofrecerá un aperitivo popular en la Plaza de la Ermita. Ya por la noche, el Desfile del Humor recorrerá la Av. Ponoig hasta la Plaza de la Purísima (20.00 h), seguido de una verbena con el grupo WALECTRIC (23.30 h) y el tradicional baile de peñas organizado por la Asociación “El Porrat” a las 02.00 h.

Viernes 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción, comenzará con la despertà a las 09.00 h. A las 11.30 h se celebrará la ofrenda floral, seguida de la misa solemne a las 12.00 h. El aperitivo popular será a las 14.00 h y a las 16.30 h, el Café Festero y la Batalla de Bandas pondrán ritmo a la tarde en la Plaza de la Ermita. Los más pequeños tendrán hinchables y merienda a las 17.00 h en la plaza de los Xorros. Por la noche, la orquesta RADIOFONICS pondrá música a la verbena (23.00 h), y de nuevo habrá baile de peñas a las 02.00 h.

Cuatro días de música, color y tradición llenarán las calles de Polop en las Festes del Porrat 2025, con un programa que combina actos populares, religiosos y diversión para toda la familia. / Información

Sábado 16 de agosto, día de Sant Roc, comenzará también con la despertà (09.00 h) y un recorrido de Reinas y Rey de Fiestas (11.30 h). La misa en honor a Sant Roc será a las 12.00 h, seguida del aperitivo en la Plaza de la Ermita (14.00 h). De 16.30 a 19.30 h se organizarán juegos para niños y jóvenes en los Xorros. A las 20.00 h, la romería de Sant Roc partirá desde la Plaza de la Ermita hasta la Iglesia Parroquial. La jornada terminará con la verbena a cargo de BLACK NIGHT (23.30 h) y el baile de peñas a las 02.00 h.

Domingo 17 de agosto, último día de fiestas, arrancará con la despertà a las 09.00 h. A las 11.30 h se celebrará el desfile institucional hasta la iglesia, seguido de la misa en honor a los difuntos (12.00 h). Por la tarde, nuevo aperitivo a las 14.00 h y una yincana de peñas de 19.00 a 21.00 h. La música regresará a las 22.30 h con la actuación de SIIO PARA BAND, y a las 23.00 h será el pasacalles y recogida de bandas. La despedida y entrega de premios del desfile será a las 23.30 h, y el broche final lo pondrá, una vez más, el baile de peñas a la 01.00 h.

Invitación a participar

Alcalde, concejal de Fiestas y las Reinas Mayor e Infantil invitan a todos los vecinos polopinos y los visitantes a participar en los actos y a disfrutar de estas fiestas al máximo. “Invitar a los visitantes, a los polopinos, a que disfruten de cuatro días muy intensos, pero a la vez muy bonitos”, declara el concejal de Fiestas Christian Rodríguez Siscar. Por su parte, las Reinas Infantil y Mayor, Chloe Pastor y Daniela Devesa, con el orgullo y la emoción de representar a su pueblo, invitan a todos y todas a acudir y disfrutar de las fiestas y de su ambiente festivo, deseándoles unas felices fiestas. “Para mí las fiestas del Porrat significan sentimiento de pertenencia, ver nuestras calles llenas de color, escuchar las bandas de música, acompañar a nuestras reinas, a los festers, a las peñas, participar en los actos religiosos, en las verbenas, en los juegos infantiles”, concluye el alcalde José Luis Susmozas, con ese espíritu de hermandad y alegría que define cada edición de les Festes del Porrat.

Las Reinas Mayor e Infantil de Polop de la Marina, Daniela Devesa y Chloe Pastor. / Información

¿Dónde se celebran?

Polop de la Marina, enclavado en un entorno privilegiado de la Costa Blanca y rodeado por el majestuoso Puig Campana, será el escenario de las Festes del Porrat 2025. Consulta el mapa para ubicar el corazón de la celebración y planificar tu visita a este encantador municipio.

Las Festes del Porrat 2025 ya están aquí. Polop abre sus puertas a la tradición, la música y la convivencia, invitando a todos a formar parte de una celebración que es orgullo del pueblo.