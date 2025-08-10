Los regantes advierten de una situación “urgente” de falta de agua si no se renuevan las infraestructuras de Benidorm

Los regantes de la comarca se quedan roncos de repetir lo mismo una y otra vez durante, al menos, los tres últimos años de sequía. Su límite de paciencia se agota y advierten que si no hay una ampliación de infraestructuras hidráulicas, no garantizan el suministro de agua a las poblaciones de la Marina Baixa. Y recuerdan que ellos hicieron un sacrificio cuando cambiaron las aguas blancas por las depuradas para que esta zona saliera adelante. Ahora reclaman a la Conselleria de Medio Ambiente y a los Ayuntamientos que se pongan de acuerdo para reformar unas instalaciones insuficientes y que están generando daños a los entornos naturales.

Vertidos en Serra Gelada

El principal problema ahora mismo viene generado por el deficitario tratamiento del Terciario, del que es titular Medio Ambiente y que es incapaz de tratar todos los caudales procedentes de la EDAR, y que una vez depurados se vierten al mar, ante la falta de capacidad de la desaladora para asumirlos.

El otro sustento para que los agricultores puedan aprovechar ese agua es la renovación de la actual conducción de reutilización. Su titular es la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar, data del año 1983 y discurre paralela a la línea de la costa entre los ríos Algar y Amadorio.

Estos dos modelos de renovación acabarían con la problemática a la que se ven abocados los agricultores y permitiría ampliar el uso de aguas generadas del Canal Bajo del Algar -según su propia versión- a los regantes de Altea, La Vila Joiosa, La Nucia y Polop. Por supuesto también se verían beneficiados los usos urbanos de los municipios del Consorcio de la Marina Baixa.

Tanto los regantes como el propio consorcio propiciaron, tal como defienden ambas comunidades, un “modelo de éxito”que fomentó el uso de las aguas regeneradas en la década de los años 80, pero que es un modelo obsoleto hoy en día y que necesita de esas inversiones tan largamente reivindicadas..

Soluciones transitorias

Para la Conselleria de Medio Ambiente es un “tema complejo” y argumentan que los picos de uso que solicitan los regantes son para cuatro o cinco semanas al año. Así que el organismo sigue valorando la propuesta pero no ha decidido aún nada al respecto y acometerá algunas actuaciones en los próximos días en las membranas del Terciario para mejorar su capacidad.

También se valoran “diversas soluciones”, desde los puntos de vista técnico, normativo y competencial, que podrían pasar por crear depósitos de regulación que permitirían almacenar parte del agua que ahora acaba en el mar. En este encuentro de pretensiones y demoras, los agricultores claman por una solución estable y definitiva. El presidente de la Comunidad de Regantes de La Vila Joiosa, Pedro Alemany, señala a acuerdos firmados con las administraciones y que hoy día están paralizados. “Ahora mismo hemos pasado de regar cada 25 días a hacerlo cada 40. Estoy indignado porque hemos cedido mucho para apoyar al turismo y ahora nos abandonan”.Las conducciones de riego del término vilero están obsoletas y se trabaja en un estudio de sostenibilidad ambiental para reformarlas que no tendrá recorrido si la administración no lo subvenciona.

Agua en condiciones

Ximo Ferrer, presidente de la Comunidad General de Riego de Altea, abunda en la misma dirección con señalamiento al acelerado crecimiento del turismo. “Una de las soluciones es hacer un embalse de regulación porque la desaladora no se puede parar y trataría un volumen de agua aceptable”. “Necesitamos agua en condiciones y para eso son las administraciones las que tienen que moverse”.

Vicente Cano, presidente del Riego Mayor. La situación por la zona de La Nucia es también muy inestable, con pérdida de frutales. “El manantial está muy endeble y el pozo de Les Rotes, del que se nutría, ha quedado inservible por la rotura del motor”. Cano apunta a la responsabilidad de los políticos después de que los agricultores hayan cedido las aguas y permitir que se perforaran los pozos.

Ángel Uribe, secretario Canal Bajo del Algar, informa de la situación. En la Marina Baixa hay 22 hectómetros cúbicos de agua para consumo humano; por otro lado, la depuradora trata 13 hm de aguas sucias al año de los que 8,5 se vierten al mar por Serra Gelada. Con las infraestructuras requeridas se reutilizarán más de 10 hectómetros por lo que no se vertería nada al mar y se ahorrarían 4 hectómetros de agua potable.