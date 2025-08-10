Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea

Al acto acudió el ministro Óscar Puente.

El Castell de l'Olla se celebra siempre el sábado más próximo al 10 de agosto, en honor a Sant Llorenç, patrón de L’Olla. Forma parte de una semana festiva en la que Altea se llena de conciertos, actividades culturales y propuestas gastronómicas. Para muchos, es la cita más esperada del verano, y no solo por su espectacularidad, sino porque se ha convertido en un símbolo de identidad local y orgullo comunitario.

El evento nació gracias al impulso de la Cofradía del Castell de l’Olla y un grupo de voluntarios, como homenaje a Blas Aznar, conocido como Blai, el coeter. Con el paso de los años, el Castell ha obtenido reconocimientos como la distinción de Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana o el Premio al Mérito Turístico Costa Blanca. Pero más allá de los galardones, lo que mantiene viva esta tradición es su capacidad de emocionar y reunir a miles de personas bajo las estrellas.

