El Castell de l'Olla se celebra siempre el sábado más próximo al 10 de agosto, en honor a Sant Llorenç, patrón de L’Olla. Forma parte de una semana festiva en la que Altea se llena de conciertos, actividades culturales y propuestas gastronómicas. Para muchos, es la cita más esperada del verano, y no solo por su espectacularidad, sino porque se ha convertido en un símbolo de identidad local y orgullo comunitario.

Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea /

El evento nació gracias al impulso de la Cofradía del Castell de l’Olla y un grupo de voluntarios, como homenaje a Blas Aznar, conocido como Blai, el coeter. Con el paso de los años, el Castell ha obtenido reconocimientos como la distinción de Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana o el Premio al Mérito Turístico Costa Blanca. Pero más allá de los galardones, lo que mantiene viva esta tradición es su capacidad de emocionar y reunir a miles de personas bajo las estrellas.