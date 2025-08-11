Benidorm estudiará la huella hídrica para conocer la demanda de agua de diversos sectores

El Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado a la empresa Hidraqua el contrato para el servicio de asistencia técnica externa para el Plan de Gestión Integral de la Huella Hídrica de Benidorm. La línea de actuación busca el desarrollo de una plataforma web para el cálculo de la huella hídrica territorial en el municipio.

El estudio “tiene como objetivo calcular las demandas de agua de los distintos sectores dentro del territorio municipal e incluirá el análisis individual del uso municipal del agua en la agricultura y riego municipal,; en el sector industrial y también el impacto del turismo en la gestión hídrica”, ha señalado el alcalde, Toni Pérez.

Cálculo de huella

El cálculo de la huella hídrica permitirá conocer asimismo la cantidad total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos de Benidorm. Esta evaluación incluye tanto el agua consumida por la población como el agua utilizada en la producción de alimentos, productos industriales y otros servicios como el turismo.

“Eso nos permitirá proponer medidas para realizar una gestión sostenible del recurso y establecer estrategias de mejora en la eficiencia del uso del agua” ha apostillado Pérez.

El adjudicatario deberá desarrollar una plataforma web para la gestión de la huella hídrica territorial de Benidorm, lo que implica que estará obligado a realizar y auditar el cálculo de la misma teniendo en cuenta todas las actividades que realiza en relación con el ciclo integral del agua.

Azul, verde y gris

El cálculo se llevará a cabo mediante las directrices establecidas en la norma ISO 14046 obteniendo la huella hídrica azul, verde y gris. La huella hídrica azul se refiere al consumo de los recursos de aguas superficiales y subterráneas a lo largo de la cadena de suministro de un producto. La huella hídrica verde es relativa al consumo de los recursos de agua de lluvia, en la medida que no se convierte en escorrentía, y es incorporada a los cultivos u otras zonas verdes, volviendo a la atmósfera por la evapotranspiración de las plantas.

La huella gris se define como el volumen de agua dulce requerida para asimilar la carga de contaminantes dadas las concentraciones naturales de fondo y las normas de calidad ambiental. Hace referencia al agua que resulta contaminada como resultado de los procesos productivos.

Campaña de sensibilización

Con los resultados en la mano, Hidraqua realizará una campaña de sensibilización en la que se presentarán los resultados de la huella hídrica para la primera anualidad y se hará una exposición explicativa de las medidas de reducción de la HH territorial.

El proyecto se enmarca en la Actuación 2 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 ‘Benidorm Visión 360’, que a su vez se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos de la Unión Europea-Next GenerationEU. El presupuesto del contrato asciende a 65.000 euros.