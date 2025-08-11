El espectáculo de Altea que fascina a todos y conquista a un ministro

El Mediterráneo tiene un embrujo difícil de explicar y el Castell de l’Olla de Altea es una de sus mejores pruebas. El pasado fin de semana, uno de los miembros más mediáticos del Gobierno de España, Óscar Puente, se dejó conquistar por el mayor espectáculo piroacuático del país, un evento que cada agosto transforma esta localidad alicantina en un escenario de luz, música y mar.

Una conexión personal con la provincia de Alicante

Aunque nació en Valladolid y fue alcalde de su ciudad, el actual ministro de Transportes mantiene una estrecha relación con la Comunidad Valenciana: su mujer es alicantina. Esa complicidad con la tierra de su pareja se notó en su visita a la 37ª edición del Castell de l’Olla, donde fue uno de los invitados más fotografiados.

En sus redes sociales, Puente resumió la experiencia con una frase sencilla pero cargada de emoción, acompañada de un vídeo en el que los fuegos iluminaban la bahía: "Mediterráneo puro. Altea. Castell de l’Olla".

El evento que todo el mundo quiere vivir

El Castell de l’Olla se celebra cada año el sábado más próximo al 10 de agosto, en honor a Sant Llorenç, patrón de L’Olla. El castillo de fuegos artificiales forma parte de una semana festiva que llena Altea de conciertos, actividades culturales y propuestas gastronómicas. Lo que hace único a este espectáculo es que los fuegos artificiales se lanzan desde el mar, creando una coreografía perfecta sobre el agua que atrae a miles de visitantes y convierte la playa en un anfiteatro natural.

Puente no fue el único representante público que quiso vivir la magia de la noche. Entre los asistentes también estuvo el conseller de Educación, José Antonio Rovira, que compartió espacio con vecinos, turistas y curiosos llegados desde diferentes puntos de España. Porque, más allá de su espectacularidad, este evento es un símbolo de identidad local y un motivo de orgullo para quienes consideran el Castell de l’Olla como el corazón del verano alteano.

Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea /

Tradición, arte y Mediterráneo en estado puro

Desde su creación, este espectáculo ha crecido hasta convertirse en una de las citas pirotécnicas más importantes de Europa. No es solo una exhibición de fuegos artificiales: es una experiencia sensorial que combina colores, música, reflejos en el agua y emoción compartida. Muchos repiten año tras año, otros lo descubren por primera vez y prometen volver. La magia del Castell de l’Olla de Altea está en que siempre sorprende, incluso a quienes lo han visto decenas de veces.