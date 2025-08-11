El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este lunes presentará un día soleado y temperaturas con máximas de 31ºC
Hoy en Benidorm se esperan cielos despejados. Las temperaturas permanecerán entre los 24°C de mínima y los 31°C de máxima.
Al final del día el calor no remitirá, con una noche tropical que dejará temperaturas por encima de los 25ºC y un elevado nivel de humedad en el ambiente.
