El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este lunes presentará un día soleado y temperaturas con máximas de 31ºC

Sol y altas temperaturas en Benidorm, donde se empieza a notar la ola de calor

Hoy en Benidorm se esperan cielos despejados. Las temperaturas permanecerán entre los 24°C de mínima y los 31°C de máxima.

Al final del día el calor no remitirá, con una noche tropical que dejará temperaturas por encima de los 25ºC y un elevado nivel de humedad en el ambiente.

