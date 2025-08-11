Los voluntarios de Protección Civil de La VilaJoiosa dimiten por sentirse acosados

Un total de 22 efectivos de Protección Civil de La Vilajoiosa, de los 25 con que cuentan, han presentado su dimisión este lunes en el Ayuntamiento. La renuncia se produce por la actitud "déspota" de uno de los inspectores de la Policía Local. Los hechos que encendieron la chispa de esta dimisión se remontan a la noche del Desembarco, en plenas Fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad cuando el agente ordenó a los voluntarios funciones que no les correspondían lo que provocó que algunos de ellos abandonaran "in situ" el servicio.

El grupo de Protección Civil ha registrado un escrito en el Ayuntamiento vilero exponiendo los motivos de su renuncia, pero antes ya se había dirigido por escrito a Alcaldía para explicar el malestar con el mencionado inspector. En esta misiva, los voluntarios dan cuenta al primer edil de su "malestar" con el mando que "ha tratado de anularnos como voluntarios y como personas".

También achacan al nuevo inspector un trato "déspota, autoritario y con falta de respeto hacia los voluntarios". El colectivo señala que el aludido les prohibió hacer servicios durante las fiestas y ordenó la retirada de la emisora tetra que "servía como medio directo para comunicarnos e informar de las emergencias". Con estas palabras, Protección Civil pedía una solución a esa problemática.

(Noticia en elaboración)