Dimite el Jefe de Protección Civil de La Vila por "despotismo" de un inspector de la Policía Local

El Jefe de Protección Civil de La Vila, Pedro Márquez, ha presentado este martes su dimisión, al igual que lo hicieron ayer sus 22 compañeros del colectivo. El mando corrobora "la mayoría" de las razones que los dimisionarios han esgrimido para esa renuncia. El malestar viene creado por la actitud "déspota" de uno de los inspectores de la Policía Local.

Márquez se dolía de que aún siendo voluntarios "nos están apaleando" y tampoco quiso abundar más en el tema aunque refrendó la mayor parte de las palabras transmitidas el lunes por sus compañeros.

Sólo quedan tres personas mayores

La situación en la que se queda ahora la agrupación de Protección Civil de La Vila es inaudita. Hay sólo tres personas al cargo y son mayores de 65 años "sin capacidad operativa; todos los jóvenes nos hemos ido", añade Márquez, que no quiere agregar nada más por la situación de alarma que ha creado ya la noticia de estas dimisiones en el municipio.

Lo que sí ha confirmado el ya ex jefe es el contacto que se mantiene con el Ayuntamiento, una comunicación en forma de llamadas que aún no ha dado resultados, ya que no se ha concretado ninguna reunión oficial para poder abordar el asunto.

Antecedentes

Con anterioridad, el lunes, la veintena de compañeros presentó un escrito en el Ayuntamiento vilero exponiendo los motivos de su renuncia, pero antes ya se había dirigido por escrito a Alcaldía para explicar el malestar con el mencionado inspector. En esta misiva, los voluntarios dan cuenta al primer edil de su "malestar" con el mando- nombrado por decreto- que "ha tratado de anularnos como voluntarios y como personas".

También achacan al nuevo inspector un trato "déspota, autoritario y con falta de respeto hacia los voluntarios". El colectivo señala que el aludido les prohibió hacer servicios durante las fiestas y ordenó la retirada de la emisora tetra que "servía como medio directo para comunicarnos e informar de las emergencias".

El malestar creado en Protección Civil de La Vila alcanzó su máxima expresión durante el acto del Desembarco en las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio. Según refieren varias fuentes informativas, los inspectores de la policía señalados ahora, dispusieron que los voluntarios dirigieran el tráfico en algunas calles, encomendación que prohíbe y regula el Reglamento General de Circulación.

En la nombrada carta, el colectivo, muy molesto por sufrir este "despotismo" en un trabajo totalmente altruista, solicitan al alcalde que solucione el conflicto basado en que esa falta de respeto podría considerarse como "falta disciplinaria".