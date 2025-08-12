Descubre todo lo que puedes hacer del 16 al 24 de agosto en las fiestas patronales de Finestrat

Desde el sábado 16, con el popular “Dia de les Paelles”, hasta el domingo 24, jornada dedicada a Sant Bertomeu, Finestrat se sumerge en sus días grandes: las Fiestas Patronales en honor a Sant Bertomeu y al Santíssim Crist del Remei, unas celebraciones declaradas de Interés Turístico Local por la Generalitat Valenciana.

Este 2025, la Comissió El Balconet es la encargada de organizar las fiestas, con el respaldo del Ayuntamiento de Finestrat. Y lo hace con una edición muy especial, marcada por la diversidad y la participación creciente de vecinos de todas las edades y orígenes, incluidos muchos que eligieron este rincón de la Marina Baixa como nuevo hogar. “De hecho, éste es el primer año que la Comisión de Fiestas está compuesta por vecinos que hace algunos años eligieron Finestrat para vivir, lo que es reflejo del espíritu abierto, integrador y hospitalario de nuestro municipio y de nuestras fiestas”, declara el alcalde, Juanfran Pérez Llorca.

La edil de Fiestas, Sara Llorca, también invita a vivir estos días únicos: “Estas fechas siempre son la excusa perfecta para acercarse a descubrir y vivir nuestras tradiciones más populares”.

Desde la Comissió de Festes, Juan Fernández muestra su gratitud con un mensaje que emociona: “Gracias a todo el pueblo de Finestrat por su apoyo, por hacernos sentir parte de esta gran familia, aunque muchos de nosotros no hayamos nacido aquí. Este año nos sentimos especialmente orgullosos de representar a tantas personas que han elegido este pueblo como su casa, demostrando que ser de Finestrat se lleva en el corazón. Os invitamos a venir, a disfrutar, porque estas fiestas son para todas y todos, y entre todos las hacemos únicas”.

Arreplegà de Barraques en Finestrat. / David Revenga

Unas celebraciones muy completas

Las fiestas arrancan con fuerza el sábado 16 con el tradicional Concurso de Paellas y la divertida Fiesta de la Espuma, un clásico que reúne a centenares de vecinos y visitantes en un ambiente festivo y familiar.

El domingo 17 es el turno del deporte autóctono por excelencia, la pilota valenciana, con partidas que reúnen a jóvenes y veteranos en una de las disciplinas más arraigadas de la cultura valenciana.

El miércoles 20 la fiesta baja hasta el mar con un pasacalles muy especial por la playa y el paseo de La Cala, acercando el espíritu festero tanto a vecinos como a turistas.

El jueves 21, conocido como el “Dia de la Vespra”, marca el inicio oficial de las celebraciones. Como dice el refrán: “qui no fa La Vespra, no fa la festa”. El día comienza con el volteo de campanas, continúa con la emotiva Bajada del Cristo desde su Ermita y sigue con l’arreplegà de barraques, recorriendo las calles hasta llegar a la Plaça de la Unió Europea. Allí se celebra el pregón inaugural y una espectacular mascletà multicolor.

El viernes 22 está dedicado a la juventud con una jornada cargada de actos: el Tren de la Fiesta, la vistosa ofrenda floral a los patrones, el impactante correfocs de Xarxa Teatre y una noche inolvidable con la Macro Festa TALLARINA ON TOUR, que contará con el Dj Santi Bertomeu como invitado especial.

El sábado 23 promete ser uno de los días más animados: llega el Gran Desfile del Humor, el tobogán de agua gigante, un parque infantil para los más pequeños, nueva ruta del Tren de la Fiesta, tardeo y una potente Fiesta Remember con Dj’s como Miguel Serna y Mónica X.

El domingo 24, Día de Sant Bertomeu, se celebra la tradicional comida en homenaje a los mayores, seguida de la solemne procesión de los Santos, acompañada por el Centre Musical Puig Campana. El momento litúrgico culmina con la subida del Santíssim Crist a su Ermita. Como colofón, un gran castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano y el último baile en la Plaça del Poble con la orquesta EMOJI.

Los "correfocs" son uno de los actos más esperados e impresionantes. / David Revenga

Fiestas con valores

Un año más, las Fiestas de Finestrat también apuestan por la sostenibilidad. ECOVIDRIO organiza “La Penya Recicla” el sábado 23 y domingo 24 por la tarde, frente a la Glorieta, para premiar a la barraca que más vidrio recicle.

Además, desde el compromiso con la igualdad, habrá Punto Violeta en la Plaça de la Unió Europea la noche del viernes 22 y sábado 23, de 00:30 a 4:30 horas, para garantizar un espacio seguro y libre de agresiones sexistas.

Pólvora, gastronomía, pasacalles, animación, mucha música y, sobre todo, reencuentros, ganas de pasarlo bien y de celebrar lo que nos une. Del 16 al 24 de agosto, Finestrat te espera con los brazos abiertos.

La vistosa Ofrenda de Flores tiene lugar el viernes 22. / David Revenga

Programa de actos con horario

SÁBADO 16: DÍA DE “LES PAELLES”

12:00h. Pasacalles con la bandeta La Tropical. Carrer Nou y Fonteta.

14:00h. Concurso de Paellas. Carrer Nou y Fonteta.

16:30h. Fiesta de la Espuma y discomóvil. Plaça del Poble.

20:00h. “Recena” con la Comi. Plaça de l’Ajuntament.

DOMINGO 17: DÍA DE LA PILOTA VALENCIANA. Carrer Castellets

16:15h. Partida a raspall. Escola de Finestrat contra Escola de Sella-Relleu.

17:30h. Gran partida a llargues:Martines de Campello, Santi de Finestrat, Toni Bou de Sella, Jaume de Finestrat, Punter de Finestrat Contra Cardona de Pedreguer, Pereroc II de La Nucía, Marc de Tormos, Pablo de Sella, Punter de Finestrat.

MIÉRCOLES 20

18:00h. Pasacalles por La Cala de Finestrat con la bandeta La Tropical.

22:00h. Gran Revista con Arancha Pons y Los Quillos.Plaça Unió Europea.

JUEVES 21: LA VESPRA

12:00h. Volteo de campanas.

12:15h. Bajada del Cristo.

12:30h. Misa cantada por l’Agrupació Coral de Finestrat en honor al Santísimo Cristo del Remedio. Iglesia Sant Bertomeu.

18:30h. Arreplegà de barraques.

21:30h. Pregón. Plaça Unió Europea.

22:00h. Picaeta y coca tradicional a cargo de la Comissió para todos los festeros. (Plaça Unió Europea)

22:45h. Mascletà. Plaça Unió Europea.

23:00h. Gran Espectáculo FLAMA CANDYLAND TOUR. Plaça Unió Europea.

Las fiestas se extienden hasta el 24 de agosto. / David Revenga

VIERNES 22: DÍA DE LA JUVENTUD

8:30h. Despertà con la xirimita “Xiriminxo”.

De 11:30 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h. Tren de la Fiesta.

12:00h. Visita de la Comi a las Barracas acompañada por la banda La Tropical.

12:30h. Misa en honor a nuestros difuntos. Iglesia Sant Bertomeu.

14:00h. Mascletà. C/Figueretes (Glorieta).

16:30h. Poalà. C/Fonteta.

18:30h. Ofrenda de flores. Inicio en Camí de Reis (Glorieta) hasta la Iglesia.

23:00h. Correfocs con Xarxa Teatre desde C/Fonteta.

00:00h. Macro Festa TALLARINA ON TOUR. Invitado especial: Santi Bertomeu. Plaça de la Unió Europea.

SÁBADO 23. DÍA DEL HUMOR

08:30h. Despertà.

De 11:30 a 14:30h y de 16:00 a 18:00h. Parque infantil y tobogán gigante de agua. Plaça Unió Europea.

De 11:30 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h. Tren de la Fiesta.

De 12:00 a 14:00h. Pasacalles con la banda La Tropical hasta la Glorieta.

14:00h. Mascletà. C/Figueretes (Glorieta).

16:30h. Poalà. C/Fonteta.

De 18:00 a 20:00h. Tardeo a cargo de la Comissió. Plaça de la Unió Europea.

19:00h. Misa por la Paz. Iglesia Sant Bertomeu.

22:30h. Gran Desfile de Humor desde el Raval.

00:00h. Fiesta Remember! DJ invitado: Mónica X y artista destacado Miguel Serna. Plaça de la Unió Europea.

DOMINGO 24: DÍA DE SAN BERTOMEU Y DE LOS MAYORES

08:30h. Última despertà.

De 11:00 a 14:00h. Tren de la fiesta.

De 11:30 a 14:30h. Parque infantil y tobogán gigante de agua. Plaça Unió Europea.

12:00h. Visita a las barracas con la bandeta.

12:30h. Misa en honor a San Bertomeu.

14:00h. Mascletà. C/Figueretes (Glorieta).

14:15h. Comida en agradecimiento a nuestros mayores. Organiza: Ayuntamiento de Finestrat. Colabora: Comissió El Balconet. Sala Jove.

19:00h. Procesión de nuestros Santos, acompañados por el Centre Musical Puig Campana. Al finalizar, subida del Cristo a la Ermita.

00:00h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales. Dispara: Pirotecnia Vulcano. Parc Alcalde Miguel Llorca.

00:30h. Último baile con la Orquesta EMOJI. Plaça del Poble.