Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo

Benidorm es vertical. Si algo confiere a esta ciudad su personalidad, es su primer plan urbanístico basado en esa premisa. Los hoteleros han empezado hace unos años a aprovechar esa distinción con las terrazas en altura. Influencers, famosos y turistas se dan cita a la fresca de las “rooftops” que hacen furor en verano. Los clientes extranjeros no son una excepción, y pueden montar un sarao con un desembolso previo de 6.000 euros para disfrutar de la jornada.

Estos casos no son una rareza y son cada vez más los hoteles que “prestan” sus cúpulas para eventos, presentaciones o fiestas privadas. La oportunidad de poder disfrutar del skyline de Benidorm que ofrecen estos espacios, unidos a la exclusividad de decoraciones que incluyen piscinas infinitas o actuaciones en vivo, suman atractivos a los lugares asomados al vacío.

Una chica ucraniana alquiló la terraza para ella y sus cinco amigas, y ni los camareros se lo creían

Estas ofertas placenteras son accesibles a todos pero se nutren de un turismo selecto cuando hay oportunidad de demostrar el poderío consumista a través del dinero. Se dan casos de visitantes rusos, brasileños, holandeses o italianos que han abonado cantidades exorbitantes para disfrutar de la exclusividad. La factura puede subir de 1.500 a 6.000 euros, según el número de invitados.

Uno de los casos que más recuerdan en el Ports Hotel es el de un grupo de seis chicas ucranianas que alquilaron la “rooftop” para ellas solas, “ni los camareros se lo creían”, apunta una de las directivas de la cadena.

Y es que por “La Terrasse” del Ports Hotel han pasado músicos relevantes del momento como los integrantes del grupo Izal o el exmarido de Norma Duval, Marc Ostarcevic. Codearse con todos ellos no puede salir gratis. Y a ellos hay que añadir los impenitentes “influencers”:Angelotemuvi, Jasmine Harman o el cantante Nyno Vargas, colaborador ocasional del también archifamoso Omar Montes, que grabó su videoclip en la cumbre.

Quinientos cócteles

Todos ellos seguro que han probado la bebida de moda para los “triunfadores en redes”, la kombucha, planta que cultiva el hotel y que da origen al kombu-jito. La empresa ha creado los “cócteles viajeros” que presentarán en unos días a la prensa, pero que incluyen ya en su carta. Se trata de cócteles con raíces en cada país al que nombran y que son China, Perú, México e Italia, unas combinaciones con elementos de esas tierras y de los que ya se han servido más de 500.

Y además, la empresa ha creado unos vasos de diseño para servir las combinaciones con origen en el taller de vidrio Piñero de Alcoy y con maridajes de uno de los mejores chocolateros de Europa, el alicantino Fran Segura.

De los 57 metros de altura cruzamos a la cima de las 17 plantas del Primavera Park. El establecimiento acometió una reforma que aprovechó para añadir su terraza exclusiva, con clientes cotidianos y con alquileres para turistas adinerados o eventos de diversa índole. Su “Selvático rooftop” es muy conocido en la ciudad, atrae a los oriundos por ser un lugar céntrico y es punto de referencia para fiestas de rusos o brasileños, entre otros.

La decoración del lugar invita a la relajación, con una piscina infinita que se asimila al perfil de la ciudad y al mar que se ve al fondo. Aquí también recalan influencers españoles y algunos de los invitados al Benidorm Fest.

Benidorm cuenta ahora mismo con 10 "rooftops". Uno de los primeros fue el del hotel Madeira y nombrar también el del hotel Bali a 53 plantas del lejano suelo urbano. La amalgama de terrazas en altura renueva cada año sus ofertas con una diversificación de propuestas sugerentes en activa competencia.

El municipio ha vivido una proliferación más tardía que en otros lugares por tener poca superficie en las terrazas, cuestión que se zanja cuando se llevaron a cabo las reformas “pero es un producto muy interesante porque seguramente la mejor oferta de calidad la tengamos ahí, en comparación a lo que nos ofrecen los locales a pie de calle”, afirma el presidente de Hosbec, Fede Fuster.

La gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, lo ve como un “refuerzo” al ocio nocturno y valora su aceptación tras la pandemia del covid “cuando la gente comenzó a buscar lugares abiertos para tomar copas”.