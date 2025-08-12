El tiempo en Benidorm para hoy

Hoy en Benidorm se esperan cielos despejados por la mañana y ligeramente nublados a partir del mediodía. Las temperaturas permanecerán entre los 25°C de mínima y los 31°C de máxima.

Al final del día el calor no remitirá, con una noche tórrida que dejará temperaturas iguales o superiores a los 25ºC y un elevado nivel de humedad en el ambiente.