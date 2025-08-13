El Ayuntamiento de La Vila pedirá la declaración como BIC Inmaterial para el Desembarc

El pleno de La Vila Joiosa aprobará en su próxima sesión ordinaria de agosto la petición de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial del Desembarc y Batalla Final, un acto que se celebra anualmente durante las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional.

El concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, explicó que el Desembarc “constituye un acto festivo singular en el ámbito mediterráneo por su combinación única de narrativa histórica, recreación real sobre mar abierto y participación popular”.

Imagen del Desembarc / David Revenga

La declaración como BIC Inmaterial de uno de los principales actos de las Fiestas de Moros y Cristianos tiene como objetivo “garantizar la protección legal y patrimonial del Desembarc, blindando su autenticidad y evitando usos inapropiados o tergiversaciones del relato festivo”.

Otro de los objetivos es “reforzar la marca ciudad de Villajoyosa dentro del mapa cultural valenciano y nacional, posicionándola junto a referentes como las Fallas, el Misteri d’Elx o la Muixeranga”.

La propuesta recoge además “establecer un Plan de Salvaguardia 2025–2029 con indicadores públicos de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, archivo audiovisual y transmisión de saberes tradicionales”.

La moción del equipo de Gobierno ha sido dictaminada en la Comisión Informativa y a ella se han adherido los grupos políticos de PSOE, Compromís y Gent per La Vila.

La propuesta elevada por el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, recoge el inicio del expediente para solicitar esta declaración, así como la comunicación de dicho trámite a Dirección General de Cultura. Se incluye la constitución de una Comisión Local de Salvaguarda, integrada por el Ayuntamiento y l’Associació Santa Marta.