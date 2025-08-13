El Ayuntamiento de La Vila pedirá la declaración como BIC Inmaterial para el Desembarc
La propuesta incluye la creación de una Comisión Local de Salvaguardia, integrada por el Ayuntamiento y la Associació Santa Marta
El pleno de La Vila Joiosa aprobará en su próxima sesión ordinaria de agosto la petición de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial del Desembarc y Batalla Final, un acto que se celebra anualmente durante las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional.
El concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, explicó que el Desembarc “constituye un acto festivo singular en el ámbito mediterráneo por su combinación única de narrativa histórica, recreación real sobre mar abierto y participación popular”.
La declaración como BIC Inmaterial de uno de los principales actos de las Fiestas de Moros y Cristianos tiene como objetivo “garantizar la protección legal y patrimonial del Desembarc, blindando su autenticidad y evitando usos inapropiados o tergiversaciones del relato festivo”.
Otro de los objetivos es “reforzar la marca ciudad de Villajoyosa dentro del mapa cultural valenciano y nacional, posicionándola junto a referentes como las Fallas, el Misteri d’Elx o la Muixeranga”.
La propuesta recoge además “establecer un Plan de Salvaguardia 2025–2029 con indicadores públicos de sostenibilidad, accesibilidad, digitalización, archivo audiovisual y transmisión de saberes tradicionales”.
La moción del equipo de Gobierno ha sido dictaminada en la Comisión Informativa y a ella se han adherido los grupos políticos de PSOE, Compromís y Gent per La Vila.
La propuesta elevada por el concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, recoge el inicio del expediente para solicitar esta declaración, así como la comunicación de dicho trámite a Dirección General de Cultura. Se incluye la constitución de una Comisión Local de Salvaguarda, integrada por el Ayuntamiento y l’Associació Santa Marta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
- Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- La playa de Levante de Benidorm se llena de tortugas recién nacidas
- Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea
- El Mercado Municipal de Benidorm relanza su oferta con la suma de tres nuevos puestos
- ¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las playas de Alicante?
- Tres perros, un coche de juguete y una escena que solo podía ocurrir en Benidorm