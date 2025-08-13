Benidorm iniciará la construcción de 117 viviendas sociales en Poniente con una inversión de 12 millones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm aprobará el próximo lunes la licencia para levantar 117 viviendas sociales en la zona de Poniente, dentro del Plan Viu de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. La actuación, que se ejecutará sobre una parcela municipal, supone una inversión de unos 12 millones de euros, de los que 4 millones proceden de fondos europeos.

El alcalde, Toni Pérez, ha subrayado que “finalmente se van a construir 26 viviendas más de las previstas en un principio sobre la parcela municipal que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Conselleria”. Ha destacado que “este aumento del número de viviendas es, sin duda, una grandísima noticia para los benidormenses y especialmente para la población joven, que va a ser la principal beneficiaria de esta promoción de vivienda pública en régimen de alquiler”.

Un proyecto en una zona en expansión

El proyecto básico contempla, además de las viviendas, la construcción de aparcamientos y trasteros. Se ubicará en un área “en plena expansión y desarrollo”, con acceso cercano a servicios públicos educativos y sanitarios, así como a dos espacios medioambientales clave: el parque de El Moralet y la playa de Poniente.

Según informó en su momento la vicepresidenta primera y consellera del ramo, Susana Camarero, la ejecución de las obras tendrá un plazo de 24 meses y correrá a cargo de la empresa Redes 2 Promotora-Inversiones 2018 IV S.L.U. (Culmia).

Inicio inminente de las obras

Toni Pérez ha indicado que “según nos han trasladado desde el departamento de Vivienda de la Conselleria, la intención es que las obras de construcción del bloque de viviendas se inicien en el menor plazo posible”. El alcalde ha recordado que “esta promoción es la primera que se impulsa en la ciudad en cerca de 20 años, lo que viene a constatar que afortunadamente a nivel autonómico se ha producido un cambio en la política de vivienda tras dos legislaturas de inmovilismo”.

En este sentido, ha señalado que “fue un gobierno del PP en la Generalitat quien construyó un bloque de vivienda para jóvenes y otro para mayores en régimen de alquiler en La Cala, que se entregaron en 2009, y es de nuevo un gobierno del mismo partido el que promueve 117 viviendas públicas en nuestra ciudad”.