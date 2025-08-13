Helados XXL para tigres y elefantes: así se refrescan los animales en plena ola de calor en Terra Natura Benidorm

En agosto, cuando el calor aprieta en la provincia de Alicante y las sombrillas parecen insuficientes, también los animales buscan sus trucos para sobrellevar el verano. En Terra Natura Benidorm lo saben bien y, un año más, han puesto en marcha una de sus prácticas más curiosas y fotogénicas: helados gigantes… pero adaptados a cada especie. Esta iniciativa llega en plena ola de calor, cuando mantener la temperatura a raya se convierte en un reto tanto para humanos como para fauna.

No hablamos de cucuruchos de chocolate, sino de auténticos bloques helados rellenos de fruta, verdura, carne o pescado. Cada receta se elabora pensando en las necesidades de los inquilinos del parque: tigres, jaguares y panteras nebulosas reciben carne; gibones, tamarinos y siamangs disfrutan de combinaciones de frutas, verduras y yogur; y los elefantes o rinocerontes se refrescan con piezas de melón, sandía o zanahoria. Incluso nutrias y tortugas se suman a esta moda helada con versiones en miniatura adaptadas a su tamaño.

Helados para tigres, elefantes y tortugas: el plan refrescante de Terra Natura Benidorm contra el calor / INFORMACIÓN

Un juego que también alimenta

Más allá de refrescar, estos helados cumplen una función clave de enriquecimiento ambiental: obligan a los animales a lamer, morder o manipular el hielo para conseguir la comida. Esto reproduce conductas propias de la vida en libertad. En depredadores, permite practicar habilidades como desgarrar o perseguir, mientras que en herbívoros y frugívoros fomenta la selección y manipulación de alimentos. El beneficio es doble: se estimula el ingenio y se mantiene la forma física.

El lado práctico de un polo salvaje

La manipulación de estos bloques helados favorece la actividad muscular y ayuda a regular la temperatura corporal, algo fundamental para prevenir golpes de calor en días extremos. Además, añade variedad a la dieta diaria y convierte la alimentación en una experiencia sensorial más atractiva. Todo ello se traduce en un mayor bienestar durante las jornadas más calurosas del año.

En Terra Natura Benidorm, esta actividad no se plantea como un simple premio, sino como parte de la rutina de bienestar animal durante los meses de verano. Los visitantes pueden ver cómo tigres mordisquean el hielo, gibones exploran con curiosidad cada trozo de fruta y elefantes atrapan bloques enteros con su trompa. Para ellos, es un momento de ejercicio, ingenio y frescura en los días más calurosos del año.

Porque si en Alicante discutimos cada verano cuál es el mejor sabor de helado, parece que en el reino animal también hay preferencias muy marcadas… aunque, eso sí, sus combinaciones difícilmente aparecerán en la vitrina de una heladería.