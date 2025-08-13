Benidorm premiará en el Día del Turismo a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE, Asociación Valenciana de Empresarios y Abreca

El Ayuntamiento de Benidorm concederá los Premios Turismo ‘Ciudad de Benidorm’ al turoperador británico Jet2, al Grupo Social ONCE, a la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y a Abreca, en las categorías Internacional, Nacional, Autonómica y Local de estos galardones respectivamente. Así lo ha acordado de forma unánime la Junta de Portavoces a propuesta del alcalde, Toni Pérez; una propuesta que también incluye la entrega de la Mención Especial de estos premios al empresario local recientemente desaparecido Vicente Climent, propietario de la mítica sala de fiestas Benidorm Palace.

Como es habitual, estos galardones se entregarán el próximo mes de septiembre coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Turismo, en un acto cuya fecha y lugar se comunicará más adelante. Previamente, la propuesta de la Junta de Portavoces será aprobada por la Corporación en el pleno del próximo 25 de agosto.

Jet2holidays

Jet2holidays el principal turoperador internacional que opera con Benidorm y la Costa Blanca y desde febrero de 2023, el mayor operador turístico del Reino Unido. En 2024 fueron suyos casi el 40% de los 900.000 turistas británicos alojados en hoteles, mismo año en el que movió 660.000 asientos en el aeropuerto de Alicante. Para 2025, su crecimiento se sitúa en más del 11% y tiene programados casi 730.000 asientos, muy por encima de la media del mercado británico que está en el 8,5%.

Grupo Social ONCE

Por otra parte, a lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de Benidorm y el Grupo Social ONCE han colaborado de forma constante y entusiasta, promoviendo “la accesibilidad y la implantación y desarrollo de acciones que favorezcan una experiencia turística inclusiva”, haciendo de la ciudad y el destino “todo un referente en este ámbito”. Durante este tiempo, la entidad también ha escogido Benidorm como sede para diferentes iniciativas y encuentros inclusivos, “reforzando sinergias y demostrando así la confianza mutua”.

Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)

En el ámbito autonómico, el Ayuntamiento reconocerá al empresariado valenciano de AVE, de cuya mano Benidorm se convierte cada año en “epicentro del debate sobre el futuro del turismo en España”, a través de las Jornadas de Turismo que este 2025 han celebrado su duodécima edición y que reúne a centenares de empresarios y directivos de distintos sectores económicos. El objetivo de estas jornadas, en las que colaboran diferentes patronales, es poner de relieve el papel del sector turístico como motor económico transversal, clave para la generación de empleo, inversión y transformación social, colocando a Benidorm como ejemplo máximo de todo ello.

Abreca

También una asociación obtiene el premio en la categoría Local. Se trata de Abreca, entidad que engloba al sector de la hostelería, la restauración y el ocio de Benidorm, y que en este 2025 cumple 40 años de actividad. Cuatro décadas en las que, al margen de la defensa de los intereses del sector y su carácter reivindicativo, Abreca ha contribuido a reforzar la identidad y posicionamiento de la marca Benidorm y a impulsar la gastronomía como componente esencial de la oferta turística. En este aspecto, destaca año a año su implicación y entusiasmo, de la mano de la Concejalía de Turismo, en la organización y promoción del Benidorm Gastronómico.

Mención Especial a Vicente Climent Llorca

Por último, la Mención Especial servirá de reconocimiento y recuerdo al empresario Vicente Climent Llorca, tristemente fallecido el pasado mes de junio tras más de tres décadas al frente del Benidorm Palace. Convencido del “potencial turístico” de Benidorm, “apostó firmemente por contribuir a engrandecer el atractivo” de la marca y el destino desde el ámbito de “la música y el espectáculo. Así, bajo su gestión, la sala Benidorm Palace se convirtió en “un referente internacional a nivel de Las Vegas, París y Berlín, cosechando diversos reconocimientos internacionales de máximo nivel por la calidad y variedad de sus actuaciones y espectáculos con glamur”.