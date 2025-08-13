El PSOE de La Vila muestra su “total apoyo” a los voluntarios de Protección Civil tras su dimisión en bloque
El grupo municipal denuncia “descoordinación” en Seguridad Ciudadana tras la dimisión de voluntarios en La Vila
La agrupación de Protección Civil de La Vila atraviesa una situación crítica tras la dimisión de su jefe y 22 voluntarios por diferencias con los nuevos mandos de la Policía Local, calificados por los propios voluntarios como acoso. El grupo municipal del PSOE ha manifestado su “absoluto apoyo” a este cuerpo, al que ha definido como un grupo que “ha venido realizando de forma desinteresada una labor muy necesaria y eficaz en cualquier situación que se les haya requerido”.
Reconocimiento a su labor histórica
El PSOE ha recordado que Protección Civil en La Vila “siempre ha colaborado de forma totalmente desinteresada con todos los gobiernos municipales de cualquier color político” y que su ayuda “ha permitido liberar la carga de trabajo de otros cuerpos y fuerzas de seguridad”.
También ha destacado su cooperación con el resto de profesionales, citando como ejemplo la crisis sanitaria del COVID, durante la cual los voluntarios “realizaron un excelente trabajo en situaciones de máxima tensión y con total dedicación”.
Críticas a la gestión municipal
En relación con las causas de la dimisión, los socialistas han señalado que, de confirmarse lo publicado, “resulta preocupante que los cambios por decreto habidos últimamente en los mandos de la Policía Local no puedan sacar el mejor partido de los medios humanos que Protección Civil dispone desinteresadamente y de forma altruista”.
Asimismo, han reprochado que “no se entiende que el alcalde, Marcos Zaragoza, haya permitido que la situación de malestar de los voluntarios llegue tan lejos”.
Los socialistas preguntaron ayer al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, por la situación. Según la formación, el edil respondió que “no tenía ninguna dimisión encima de la mesa y que no sabía nada”, unas declaraciones que, a su juicio, “evidencian la descoordinación de la concejalía que dirige”.
