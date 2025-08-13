El PSOE de La Vila muestra su “total apoyo” a los voluntarios de Protección Civil tras su dimisión en bloque

El grupo municipal denuncia “descoordinación” en Seguridad Ciudadana tras la dimisión de voluntarios en La Vila

El grupo municipal del PSOE exige explicaciones por la dimisión en bloque en Protección Civil de La Vila

El grupo municipal del PSOE exige explicaciones por la dimisión en bloque en Protección Civil de La Vila / INFORMACIÓN

C. Suena

C. Suena

La agrupación de Protección Civil de La Vila atraviesa una situación crítica tras la dimisión de su jefe y 22 voluntarios por diferencias con los nuevos mandos de la Policía Local, calificados por los propios voluntarios como acoso. El grupo municipal del PSOE  ha manifestado su “absoluto apoyo” a este cuerpo, al que ha definido como un grupo que “ha venido realizando de forma desinteresada una labor muy necesaria y eficaz en cualquier situación que se les haya requerido”.

Reconocimiento a su labor histórica

El PSOE ha recordado que Protección Civil en La Vila “siempre ha colaborado de forma totalmente desinteresada con todos los gobiernos municipales de cualquier color político” y que su ayuda “ha permitido liberar la carga de trabajo de otros cuerpos y fuerzas de seguridad”.

También ha destacado su cooperación con el resto de profesionales, citando como ejemplo la crisis sanitaria del COVID, durante la cual los voluntarios “realizaron un excelente trabajo en situaciones de máxima tensión y con total dedicación”.

Críticas a la gestión municipal

En relación con las causas de la dimisión, los socialistas han señalado que, de confirmarse lo publicado, “resulta preocupante que los cambios por decreto habidos últimamente en los mandos de la Policía Local no puedan sacar el mejor partido de los medios humanos que Protección Civil dispone desinteresadamente y de forma altruista”.

Asimismo, han reprochado que “no se entiende que el alcalde, Marcos Zaragoza, haya permitido que la situación de malestar de los voluntarios llegue tan lejos”.

Los socialistas preguntaron ayer al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, por la situación. Según la formación, el edil respondió que “no tenía ninguna dimisión encima de la mesa y que no sabía nada”, unas declaraciones que, a su juicio, “evidencian la descoordinación de la concejalía que dirige”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
  2. Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche
  3. Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
  4. La playa de Levante de Benidorm se llena de tortugas recién nacidas
  5. Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea
  6. El Mercado Municipal de Benidorm relanza su oferta con la suma de tres nuevos puestos
  7. ¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las playas de Alicante?
  8. Tres perros, un coche de juguete y una escena que solo podía ocurrir en Benidorm

Benidorm premiará en el Día del Turismo a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE, Asociación Valenciana de Empresarios y Abreca

Benidorm premiará en el Día del Turismo a Jet2Holidays, Grupo Social ONCE, Asociación Valenciana de Empresarios y Abreca

El PSOE de La Vila muestra su “total apoyo” a los voluntarios de Protección Civil tras su dimisión en bloque

El PSOE de La Vila muestra su “total apoyo” a los voluntarios de Protección Civil tras su dimisión en bloque

El Ayuntamiento de La Vila pedirá la declaración como BIC Inmaterial para el Desembarc

El Ayuntamiento de La Vila pedirá la declaración como BIC Inmaterial para el Desembarc

Retraso en el parking del hospital de la Marina Baixa: el PSPV pide respuestas al Consell

Retraso en el parking del hospital de la Marina Baixa: el PSPV pide respuestas al Consell

Benidorm iniciará la construcción de 117 viviendas sociales en Poniente con una inversión de 12 millones

Benidorm iniciará la construcción de 117 viviendas sociales en Poniente con una inversión de 12 millones

Cómo reconocer si una vivienda turística es legal en Alicante

Cómo reconocer si una vivienda turística es legal en Alicante

Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo

Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo

Helados XXL para tigres y elefantes: así se refrescan los animales en plena ola de calor en Terra Natura Benidorm

Helados XXL para tigres y elefantes: así se refrescan los animales en plena ola de calor en Terra Natura Benidorm
Tracking Pixel Contents