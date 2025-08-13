Retraso en el parking del hospital de la Marina Baixa: el PSPV pide respuestas al Consell

La diputada autonómica y secretaria general del PSPV-PSOE en la Marina Baixa, Mayte García, ha reclamado este miércoles al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que explique por qué sigue sin licitarse la construcción del aparcamiento definitivo del hospital comarcal de la Marina Baixa, en La Vila Joiosa.

Según García, el parking, con capacidad para 409 plazas, debía estar operativo este verano y se ubicaría junto a la ampliación del centro hospitalario. El terreno destinado a la obra fue cedido en diciembre del año pasado, pero continúa sin uso. “El aparcamiento para 409 plazas, ubicado junto a la ampliación del hospital, evitaría los problemas de inseguridad que padecen trabajadores y vecinos”, ha subrayado la diputada.

Quejas por la falta de avances

García ha explicado que su petición de explicaciones responde a las quejas recibidas en conversaciones con personal del hospital, representantes sindicales y al contenido del comunicado emitido recientemente por el propio centro. Todos coinciden en advertir de los problemas de inseguridad derivados de la ausencia de este aparcamiento.

Ocho meses con el terreno vacío

La socialista ha recordado que el solar fue cedido hace ocho meses con el objetivo de resolver los problemas de acceso y estacionamiento, pero que, a día de hoy, la falta de licitación mantiene el proyecto paralizado. Por ello, ha exigido al Consell que aclare los motivos del retraso y fije un calendario para iniciar los trabajos.