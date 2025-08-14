Arrancan las Fiestas de Agosto 2025 de La Nucia con ‘l’Entrà de Penyes’

Un total de 38 peñas y cerca de 1.000 “festers” se dieron cita la tarde de este jueves en la Plaça Major de La Nucia en la “Entrà de Penyes”, acto que da inicio a las fiestas de agosto de la localidad. Los festejos se celebran en honor a la “Màre de Dèu de la Assumpció i Sant Roc”y se desarrollan del 14 al 18 de agosto.

El protocolo festero comenzó con la llegada de la comitiva a la Plaça Major donde las peñas desplegaron sus banderas y donde las bandas participantes interpretaron al unísono el pasodoble “Fiestas de agosto”. Tras este entusiasmado canto, el presidente de las peñas, Diego Llorca, impuso la insignia de la asociación a la reina y a su corte de honor.

Fue después la reina Mari Aznar la que impuso los banderines a cada una de las 38 peñas, que este año aumentaron en número al agregarse dos nuevas, “El Bancalet” y “La Flama”.

Terminado este protocolo llegó el momento más esperado del inicio festero, el pregón de la reina de las fiestas. Tras la intervención del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, llegó el instante para Mari Aznar y su corte de seis damas de honor que componen Maria Fracés, Inés Molina, Paula Llorens, Maria González, Bet Trubat y Llum Sempere.

Un grito unánime de“Visquen les Festes d’Agost i Visca La Nucia” dio el pistoletazo de salida a la fiestas que los peñistas iniciaron con el recorrido de las calles al ritmo de la música de las bandas.