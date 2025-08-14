La Guardia Civil detiene a cuatro hombres por robos en vehículos en el parking del Hospital Marina Baixa

En el marco de la “Operación Racvil”, la Guardia Civil de La Vila ha detenido a dos hombres de nacionalidad extranjera, de 45 y 61 años, cuando uno de ellos sustraía objetos de un vehículo y los depositaba en su furgoneta. Esta operación fue iniciada por los agentes después de constatar el aumento de la delincuencia en el aparcamiento del centro hospitalario.

La zona de la Cala de Racó de Conill también forma parte de este incremento en sustracciones por lo que se intensificó la vigilancia en ambos lugares. Las gestiones policiales permitieron vincular los sucesos con la presencia de una furgoneta blanca que coincidía en días y horarios con los hechos delictivos.

Cala Conill

El vehículo figuraba a nombre de un vecino del municipio y fue localizado en la localidad de Monóvar, identificándose al propietario y a otro ocupante que la utilizaban para cometer sus robos. El 6 de julio, los agentes sorprendieron al propietario en la Cala Conill y posteriormente en el hospital, donde fracturó la cerradura de un coche y sustrajo objetos de su interior para introducirlos en su furgoneta.

En ese momento fue detenido y se le imputaron cuatro delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito de estafa por el uso de tarjetas bancarias sustraídas.

Posteriormente, a finales de julio fue detenido el segundo implicado, que había cambiado su residencia de Monóvar a La Vila. Este último ha sido vinculado, de momento, con dos robos en vehículos.

Aspecto de un vehículo objeto de robo / INFORMACIÓN

“Operación Pedraza”

La Guardia Civil ya había detenido en junio, bajo la denominada “Operación Pedraza” a dos hombres españoles, uno de ellos menor; y a la investigación de un hombre y una mujer, por la comisión de cinco robos con fuerza en el interior de los vehículos.

Además, se les atribuye un delito de daños y un delito grave de riesgo para la circulación debido a que tiraban piedras a los vehículos que circulaban por la carretera N-332.

El parking del Hospital Marina Baixa ha sido objeto de diversos robos a lo largo de los últimos años, situación denunciada de manera constante por sanitarios y usuarios. Desde todas las instancias se ha requerido la necesidad de instalar cámaras de vigilancia o, al menos, que se disponga una cámara con lectura de matrículas para dotar de seguridad al centro hospitalario.

Desde la Dirección General de la Guardia Civil de Alicante, piden no dejar objetos en el interior de los vehículos y señalan que intentan dar un servicio de calidad en época de verano, aumentando el número de patrullas.