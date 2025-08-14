Los dos inspectores de policía de La Vila interpondrán una querella contra los miembros de Protección Civil dimitidos

Los dos mandos de la Policía Local de La Vila señalados por Protección Civil como “déspotas”han iniciado acciones judiciales para después interponer una querella contra los integrantes de la organización por “calumnias e injurias”. Los citados miembros de la organización han actuado bajo “maniobras orquestadas por la oposición”, según denuncia el SPPLB.

Por otra parte, el Ayuntamiento vilero publicaba una nota en la mañana de este jueves en la que confirma la presentación de dimisión por parte del Jefe de Protección Civil, una renuncia que "hizo en mano" al concejal de Seguridad Ciudadana el pasado martes. "Y en ningún momento recoge ningún hecho que motive esta dimisión, la razón oficial es por motivos personales". El Consistorio añade que no les consta ninguna renuncia más del cuerpo de voluntarios que haya pasado por registro.

Antes, el Sindicato Profesional de la Policía Local de Benidorm (SPPLB) ha salido en defensa de sus compañeros de La Vila a los que considera que “se trata de desacreditar”. El sindicato, que a través del FESEP tiene representación en esta localidad, alude a que tanto el inspector como el policía acusados de “despotismo” actuaron como indica la legislación y el Plan de Emergencia.

Sobre la retirada de la emisora treta a la que aludía Protección Civil, el secretario nacional del SPPLB argumenta que la misma estuvo en la base de Protección Civil con frecuencia de la Policía Local. Y que se retiró “para garantizar la intimidad de los ciudadanos”.

Una veintena de miembros de Protección Civil dimitieron esta semana a los que poco después se sumó el Jefe de la unidad, con una renuncia basada en la actitud "déspota" de uno de los inspectores de la Policía Local.

El grupo de Protección Civil registró un escrito en el Ayuntamiento vilero exponiendo los motivos de su renuncia, pero antes ya se había dirigido por escrito a Alcaldía para explicar el malestar con el mencionado inspector. En esta misiva, los voluntarios dan cuenta al primer edil de su "malestar" con el mando- nombrado por decreto- que "ha tratado de anularnos como voluntarios y como personas".

También achacaban al nuevo inspector un trato "déspota, autoritario y con falta de respeto hacia los voluntarios". El colectivo señalaba que el aludido les prohibió hacer servicios durante las fiestas y ordenó la retirada de la emisora tetra que "servía como medio directo para comunicarnos e informar de las emergencias". Con estas palabras, Protección Civil pedía una solución a esa problemática.

El malestar creado en Protección Civil de La Vila alcanzó su máxima expresión durante el acto del Desembarco en las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio. Según refieren varias fuentes informativas, los inspectores de la policía señalados ahora, dispusieron que los voluntarios dirigieran el tráfico en algunas calles, encomendación que prohíbe y regula el Reglamento General de Circulación.