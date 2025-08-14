Un plan perfecto para el puente: Cala Vento, Karavana y Xarxa Teatre animan «Les Festes d’Agost» de La Nucía

Esta tarde con el pregón de la reina Mari Aznar Arbona arrancan «les Festes d’Agost 2025» de La Nucía en honor a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc». Más de 1.200 festeros llenarán la plaça Major de colores con sus camisetas y banderas, mientras suena la música de las bandas y el trueno de las tracas por todas las calles. Con «l’Entrà de Penyes» comenzarán las esperadas fiestas, que se desarrollarán como marca la tradición del 14 al 18 de agosto. Un acto en el que debutarán dos nuevas penyas: «El Bancalet» y «La Flama», que hacen que la familia festera alcance ya las 38 penyas en La Nucía.

«Les Festes d’Agost» marcan y dividen el calendario anual nuciero, «todo pasa antes o después de festes». Las «penyas» (agrupaciones de festeros) son las protagonistas con sus llamativas camisetas y sus engalanados casales. Cada año una es la encargada de organizar «les Festes d’Agost», denominados “Majorals”. En 2025 es la penya El Cuc, la que asume por segunda ocasión el desafío de organizarlas. Pero antes han realizado una gran labor durante todo un año con barras, teatro y eventos para reunir fondos, con el objetivo de elaborar un completo programa de fiestas, pensando en todas las edades, donde tendremos: mascletaes, partida de pilota valenciana, ofrenda de flores, conciertos gratuitos, disfraces, danzas, el joc de l’oca…etc.

«Les Festes d’Agost» de La Nucía son «Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana» desde 2023, por su gran trabajo en la conservación de sus costumbres y tradiciones, gracias a la implicación de l’Associació de Penyes, la concejalía de Fiestas y los diferentes mayorales.

"Cala Vento" actuará en La Nucía el 14 de agosto. / INFORMACIÓN

Cala Vento y Karavana: gratis en la plaça Major

Los conciertos gratuitos al aire libre en la plaça major son quizás los eventos más esperados tanto por los nucieros y nucieras como por los visitantes y turistas que llegan cada agosto, atraídos por las actuaciones cada medianoche.

Hoy 14 de agosto a las 24 horas la descarga musical de «Cala Vento» abrirá los conciertos de 2025. El grupo de indie rock repasará sus grandes éxitos con su potente directo, a ritmo de «Ferrari». Más tarde actuará el grupo asturiano de rock clásico y blues «Drugos». El sábado 16 de agosto disfrutaremos también de los conciertos gratuitos con «Karavana», con sus canciones de resaca pop y guitarras sucias y los irreverentes «Anabel Lee» (Lee de Leer) con su mezcla de indie-punk. En estas fiestas también habrá espacio para las tradicionales orquestas y verbenas con la espectacular orquesta Invictus el 15 de agosto, a la que seguirán La Flama (17 de agosto) y No Comment (18 de agosto). Como novedad este año habrá una actuación de zarzuela y copla para los más mayores el 18 de agosto por la tarde.

El grupo "Karavana" llevará su resaca pop y guitarras sucias a La Nucía el 16 de agosto. / Información

Protagonismo de la pólvora

La pólvora tendrá su protagonismo con en todas las fiestas de «la millor terreta del món». Para anunciar las fiestas hoy 14 de agosto se disparará la «mascletà del dia de la vespra» en la plaça Major, que inundará todo el pueblo del olor a pólvora. También habrá mascletaes a mediodía el 15 y 18 de agosto.

Otra novedad será el «Espectáculo Pirodigital Multimedia Vulcania» el 15 de agosto a las 23:30 horas. Por último el gran «Correfoc» de Xarxa Teatre pondrá el colofón a les «Festes d’Agost 2025» en la madrugada del 18 al 19 de agosto. Un espectáculo que fusiona la pólvora, música y teatro de calle por las reviradas calles del casco antiguo de La Nucía, con un apoteósico final sobre la escalinata de la plaça Major.

El gran «Correfoc» de Xarxa Teatre pondrá el colofón a les «Festes d’Agost 2025» en la madrugada del 18 al 19 de agosto. / Información

Ofrenda y Cabalgata de Disfraces

Como en todas las fiestas los actos religiosos tienen su protagonismo con la procesión a la «Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc», mañana 15 de agosto a las 21 horas, que contará con la novedad de la participación de «La Colla de Nanos i Gegants d’Alacant». También hay espacio para el folklore y los trajes regionales con la «Ofrena de Flors» el sábado 16 de agosto y las posteriores danzas en la plaça Major. En este acto los festeros cambian su indumentaria, por los tradicionales trajes regionales de «nuciers» y «nucieres» con «espardenyes, faixes, mantons, saragüells…»

Sin duda el acto que más espectadores reúne cada año es la «Cabalgata de Disfraces» del domingo 17 de agosto, que recorre la avenida Carretera. Cada penya confecciona sus disfraces y carrozas de forma artesanal sobre diferentes temáticas. La Cabalgata es un desfile que llena de música, color y humor por las principales avenidas de La Nucía. Las penyas compiten con sus disfraces y carrozas artesanales por los premios cada año. Numeroso público llena las sillas gratuitas que el Ayuntamiento instala en la avenida Marina Baixa y Carretera.

El domingo 17 de agosto es la «Cabalgata de Disfraces» , que recorre la avenida Carretera. Cada penya confecciona sus disfraces y carrozas de forma artesanal sobre diferentes temáticas. / Información

El relevo festero se producirá el domingo 18 de agosto con el «canvi de Majoralia». En este acto la Penya Els Festers asumirá la Majoralia 2026 de les «Festes d’Agost de La Nucía», tomando el relevo fester dels Majorals 2025- Penya El Cuc.

«Son unas fiestas abiertas, donde todo el que viene repite»

Bernabé Cano García, alcalde de La Nucía

Bernabé Cano García, alcalde de La Nucía. / Información

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, combinará su cargo institucional con el de festero durante los cinco días de les «Festes d’Agost». El primer edil afirma que «son los días más esperados por todos los festeros y festeras, incluido yo». Cano destaca el gran trabajo realizado por els Majorals 2025- Penya El Cuc para realizar un gran programa de fiestas, con actos para todas las edades y gustos. También resalta la gran coordinación de l’Associació de Penyes y concejalía de Fiestas que hacen que todos los actos sean posibles. Por último resalta que son unas «fiestas abiertas y hospitalarias, donde todo el que viene repite». Anima a todo el mundo, festeros y no festeros, a vivirlas intensamente, desde hoy «día de la vespra» hasta el Correfoc del último día.

¿Se ha hecho largo este año de espera?

Son los días más esperados por todos los festeros y festeras, incluido yo que antes que alcalde soy festero. Todos soñamos con el 14 de agosto, l’Entrà de Penyes, el pregón, la primera mascletà, el olor a pólvora, la música de las bandas…. Cuando se acerca el 14 de agosto todos los «festers i festeres pel món» vuelven a casa desde diferentes ciudades de España o de Francia, Bélgica, Holanda…etc.

Este año, dos nuevas penyas, ¿verdad?

Sí, queremos dar la bienvenida a las penyas El Bancalet y la Flama, que debutan este año en la «festa». Savia nueva que hace que lleguemos este año a los 1.200 festeros en La Nucía, unas cifras espectaculares con 38 penyas, que demuestran que tenemos buena salud festera este 2025, con festeros de todas las edades, desde bebés de apenas meses a los más veteranos con cerca de los 90 años.

¿Son unas fiestas abiertas?

Si algo caracteriza a las fiestas de agosto de La Nucía es que son una fiestas abiertas y hospitalarias, donde todo el que viene repite, ya que siempre encuentra algo que le gusta: las actuaciones musicales, les mascletaes, la ofrenda, las danzas... Incluso los turistas extranjeros se integran rápidamente y se contagian del ambiente festero, ya que La Nucía se transforma por y para la «festa» durante cinco días.

¿Cuáles son sus actos favoritos?

Es difícil porque disfruto mucho de todos. Quizás por las ganas de fiestas que tenemos todas y todos, todo lo que pasa hoy 14 de agosto es especial, la gente ese día está pletórica en la plaça Major en «L’Entrà de Penyes», esperando el pregón de la reina. Es espectacular la energía que hay ese día en la plaça Major. También tenemos la solemnidad de la procesión del 15 de agosto y la tradición con los trajes regionales de «nucier i nuciera» de la Ofrenda de Flores, con «les danses» al final en la plaça Major y la salida desde nuestro espectacular Llavador. También resaltar toda la pólvora mascletaes, correfoc…. Y nuestra gran cabalgata de disfraces que reúne público de toda la comarca para disfrutar del humor, la imaginación y las espectaculares carrozas realizadas por las penyas.

Detrás de les Festes d’Agost hay mucho trabajo previo...

Sí por supuesto, quiero destacar el gran trabajo realizado por els Majorals 2025- Penya El Cuc para realizar un gran programa de fiestas, con actos para todas las edades y gustos. Son 12 meses trabajando por y para la fiesta. También resaltar la gran coordinación de l’Associació de Penyes y concejalía de Fiestas que hacen que todos los actos sean posibles y potenciar los actos tradicionales, fomentando la participación en todos ellos..

¿Por qué las verbenas y conciertos de festes en la plaça son tan famosas?

Es uno de los atractivos de nuestras «Festes d’Agost» las actuaciones musicales gratuitas de cada medianoche en el incomparable marco de nuestra plaça Major, con su espectacular escalinata. Este año tendremos de todo, las tradicionales orquestas y grupos de música para los más jóvenes, para que bailen y disfruten todos y todas del 14 al 18 de agosto.

«Desde niña me paseaba con la capa y la corona de mi madre, que fue reina en 1995»

Mari Aznar Arbona, reina de les Festes 2025

Mari Aznar Arbona, reina de les Festes 2025. / INFORMACIÓN

Hablamos con Mari Aznar Arbona, reina de les Festes d’Agost 2025, que fue coronada el pasado sábado 9 de agosto en un espectacular acto en la plaça Major, que la convirtió en la 53ª reina de las fiesas de La Nucía. Hoy 14 de agosto tendrá la responsabilidad de abrir las fiestas con el «esperado pregón» desde arriba de la escalinata. Mari Aznar junto a sus seis damas serán las protagonistas de les Festes d’Agost de este año.

Una nuciera que a sus 15 años, cumplirá 16 el próximo otoño, ve cumplido su sueño de niña de ser «reina» de su pueblo, como fue su madre en 1995. Además sus padres son de la penya el Cuc- Majorals 2025, por lo que es una reina que «juega en casa» en este reinado.

Mari estás recién coronada, ¿cómo fue el acto de la Coronació?

Fue un acto precioso y muy emotivo. Estoy profundamente agradecida a mis Mayorales por organizar una ceremonia tan espectacular. Nunca lo olvidaré. Desde pequeña he querido ser Reina de las Fiestas de La Nucía, mi pueblo, y el pasado 9 de agosto se hizo realidad ese deseo.

Un sueño hecho realidad, como lo fue para tu madre, María José Arbona, en 1995...

Así es, por eso ella lo esperaba con tanta ilusión. Revivió su propia coronación y se emocionó muchísimo. Para las dos ha sido un sueño hecho realidad. Ya desde niña me paseaba por casa con su capa y su corona, deseando que llegara el día en que yo pudiera vivirlo.

Me han dicho que sois una corte de honor muy unida.

Sí, somos siete amigas que nos conocemos desde pequeñas, todas nucieras. Incluso la madre de una de ellas, María Francés, fue también dama en la corte de mi madre en 1995. Es muy bonito comenzar esta aventura juntas, con tantas historias compartidas.

¿Tienes todo preparado para el pregón que abrirá las fiestas?

Así es, no me creo que por fin esté todo listo para esta tarde. Sin duda, es el día más esperado por todas y todos.

¿Cuál dirías que es el acto que más te gusta de las fiestas?

Me encanta la Ofrenda de Flores. Es muy emocionante ver desfilar con orgullo a las nucieras con sus trajes regionales. Pero, como te comentaba, tampoco he podido dejar de pensar en el día del pregón, porque marca el inicio oficial de nuestras fiestas.

¿Cómo harás para poder estar en todos los actos, de noche y de día?

¡No sé exactamente cómo lo haré! Pero confío en que mis padres me ayuden a despertarme. Las noches seguramente serán largas y habrá que madrugar para los actos de la mañana.

¿Qué les dirías a los festeros y festeras?

Que carguen las pilas, porque las fiestas están a punto de comenzar y debemos disfrutarlas al máximo, tanto de día como de noche. Como dice la presidenta dels Majorals: «Dia que passa, no torna».

Las concejalías de Redes Sociales, Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de La Nucía han organizado el X Concurso #LaNuciaEnFestes. / INFORMACIÓN

El concurso #LaNuciaenFestes premiará las mejores fotos y vídeos en redes Las concejalías de Redes Sociales, Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de La Nucía han organizado el X Concurso #LaNuciaEnFestes en el que podrán participar cualquier persona de forma gratuita. Este certamen permite participar en dos redes sociales: Instagram y Tik Tok. Los premios serán cenas en Restaurante Unoom y experiencias acuáticas. El objetivo de este certamen es realizar un concurso online entre la comunidad de seguidores de @LaNuciaES, con el fin de plasmar a través de las fotos y videos los diferentes actos de «les Festes d’Agost 2025 de La Nucia». El plazo de publicación de las fotos es hasta el 1 de septiembre. Para poder participar en este X Concurso #LaNuciaEnFestes, se deberá ser seguidor del perfil @LaNuciaES, etiquetar dicho perfil en la imagen o video, identificar la fotografía con el hashtag #LaNuciaEnFestes en la descripción de la misma en el momento de publicarla y geolocalizarla (indicar su ubicación) en Instagram y/o Tik Tok.

Programa de actos

Jueves 14 de agosto

10:00 h. Concentración Coches Antiguos en plaça l’Almàssera

13:00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major

20:00 h. Entrà de Penyes y Pregón de la reina de las fiestas en la plaça Major

00:30 h. Concierto del grupo de indie rock “Cala Vento” en la plaça Major

02:00 h. Concierto del grupo de rock- blues “Drugos” en la plaça Major

Viernes 15 de agosto

14:00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Vulcano en la plaça Major

17:00 h. Gran Partida de Pilota Valenciana en el carrer Joaquín Berenguer

20:45 h. Procesión en honor a la “Mare de Déu de l’Assumpció i Sant Roc”, y después espectáculo pirotécnico en la plaça Major

23:30 h. “Espectáculo Pirodigital Multimedia Vulcania”, a cargo de la Pirotecnia Vulcano en Av. Planet

00:30 h. Concierto de la gran orquesta “Vulcania” en la plaça Major

Sábado 16 de agosto

20:00 h. Ofrenda de Flores en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció desde plaça Sant Antoni

23:30 h. Concierto del grupo de indie rock “Karavana” en la plaça Major

01:00 h. Concierto del grupo de indie rock “Anabel Lee” en la plaça Major

Domingo 17 de agosto

12:00 h. “Concentració de penyes i bandes” de música en la Capelleta de Sant Rafel

13:00 h. Entrà de bandes por las calles de La Nucía

20:00 h. Gran cabalgata de disfraces por las avenidas Marina Baixa y Carretera

00:30 h. Actuación musical de la gran “Orquesta La Flama” y “Flama Candyland Tour” en la plaça Major

Lunes 18 de agosto

14:00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Peñarroja en la plaça Major

19:30 h. Actuación de copla y zarzuela con la “Orquestina Iris” en la plaça Els Músics

23:30 h. Actuación de la orquesta “No Comment” en la plaça Major.

02:30 h. Cambio de mayoralía y traspaso del testigo festero als Majorals 2026- Penya Els Festers

03:30 h. Correfoc a cargo del Xarxa Teatre