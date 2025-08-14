El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este jueves presentará cielos soleados y temperaturas con máximas de 31º C
Hoy en Benidorm se esperan cielos despejados y calor. Las temperaturas permanecerán entre los 24°C de mínima y los 31°C de máxima.
Al final del día el calor no remitirá y dará lugar a una noche tórrida, con temperaturas iguales o superiores a los 25ºC.
