El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada de este jueves presentará cielos soleados y temperaturas con máximas de 31º C

Sol y altas temperaturas en Benidorm, donde se empieza a notar la ola de calor

Sol y altas temperaturas en Benidorm, donde se empieza a notar la ola de calor / David Revenga

Jose María Carrasco

Hoy en Benidorm se esperan cielos despejados y calor. Las temperaturas permanecerán entre los 24°C de mínima y los 31°C de máxima.

Al final del día el calor no remitirá y dará lugar a una noche tórrida, con temperaturas iguales o superiores a los 25ºC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents