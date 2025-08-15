Devoción en la procesión de La Nucia ante la `Mare de Déu d´Agost y Sant Roc’

La Nucia celebró este jueves, 15 de agosto, su día grande de fiestas, marcado por actos religiosos como es la procesión en honor a la Mare de Déu de la Assunpció y Sant Roc. Tras la celebración de la misa, los festeros nucieros acompañaron a las imágenes por las calles del casco antiguo. El acto estuvo acompañado por la “Colla de nanos i gegants d´Alacant” y finalizó con un espectáculo pirotécnico a cargo de Pirotecnia Vulcano.

Durante unas horas los nucieros dejaron sus camisetas y atuendos festeros para ponerse sus mejores galas y acompañar a las imágenes religiosas por las calles de la localidad. En esta jornada la Mare de Déu es acompañada por Sant Roc por unirse las “festes d´Agost” y el día de Sant Roc, que es el 16 de agosto.

En el desfile religioso participaron también la reina de las fiestas, Mari Aznar Arbona y su corte de honor, con sus bandas y demás atributos reales. Centenares de vecinos participaron en la procesión, acompañando a las dos imágenes en un recorrido que transcurrió por las calles del casco antiguo .

Los participantes caminaron acompañados por las banderas de las peñas de La Nucia y los “nanos i gegants”, que al terminar la procesión interpretaron diversas danzas en la plaça Major.

La procesión también contó con la participación de la solista nuciera Ramona Rivera, quien dedicó solemnes cantos a la Mare de Déu de l´Assumpció. El disparo de un castillo de fuegos artificiales puso punto final a la devoción religiosa en un brillante acto de luz y colorido a cargo de Pirotecnia Vulcano.