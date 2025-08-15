Los socorristas que cuidan las playas de Benidorm han realizado 65 rescates en el mar a mitad de temporada

Un Mediterráneo tranquilo puede engañar a muchos de los bañistas que disfrutan de las playas en Benidorm. La movilidad reducida de personas mayores, o turistas que se atiborran en los bufés de los hoteles, son algunas de las causas que, según los equipos de socorrismo llevan a la aparición de infartos o ahogamientos.

Los socorristas han atendido en lo que va de verano 12 paradas cardiorrespiratorias, de las que la mitad terminaron en fallecimiento, un número que aumenta un poco cada año a causa de la afluencia importante de personas de avanzada edad con problemas de movilidad. Estas personas caen al agua poco profunda, por tropezar o por parada cardíaca, y ya no son capaces de levantarse.

Otra causa son los atracones de comida o consumo de alcohol de algunos turistas en sus hoteles lo que comporta un riesgo elevado de paradas cardíacas en el mar, según los equipos de salvamento.

Los equipos han efectuado un total de 200 intervenciones de ayuda sencilla, como caídas en la orilla

La tarea de los socorristas no es fácil, sobre todo por las altas temperaturas que soportan este verano, con jornadas de 10 horas aunque con los correspondientes turnos de comida o descanso. Los equipos han efectuado en estos dos meses y medio de verano un total de 65 rescates marinos. Se trata de bañistas que quedan atrapados en las rocas, o de otros que se ven inmersos en corrientes y son incapaces de salir, principalmente en las zonas de El Castell o del paseo de Tamarindos, en La Cala.

Otras intervenciones son de ayuda sencilla, como caídas en la orilla, de las que se contabilizan unas 200. También son comunes las picaduras de medusas o de peces araña, que se esconden debajo de la arena y provocan un síntoma similar al que produce una avispa; los socorristas lo tratan con agua caliente.

Cuidado con la oblada

De igual modo es muy común la mordedura de la oblada, un pececito muy molesto que se ve atraído por las manchas, lunares o verrugas de las piernas de los bañistas. La temperatura caliente del agua les cambia el metabolismo y les provoca un hambre feroz.

El trabajo no deja de ser estresante por la constante vigilancia y por el calor en la época actual, y a ello se suman intervenciones que tienen un desenlace fatal que “nos chafan, pero debemos seguir al cien por cien”, dice el coordinador de Salvamento y Socorrismo, José Martínez Teruel.

Tampoco faltan anécdotas con mucha comicidad como cuando José, alertado por un hombre que hacía plancha en el agua, pero no se movía, se le acercó y al hablarle no contestaba a su llamada. El vigía lo cogió por detrás y lo arrastró hacia la orilla haciendo caso omiso de los pataleos, que pensó los producía un ataque epiléptico. Al llegar a la orilla, el hombre se levantó enfadado y su familia se acercó para decirle al socorrista que el bañista era sordomudo. Todo terminó bien esta vez.

Puestos de socorro

Son 37 socorristas los que diariamente llevan a cabo su labor a través de sus puestos de vigilancia o los cinco puestos de socorro -equipados integralmente- en las playas de Levante, Poniente y Mal Pas. Cuentan con una embarcación de rescate y disponen de técnicos de emergencias y personal de enfermería así como ambulancias en cada puesto.

Las indicaciones para evitar riesgos son las razonables: ponerse crema solar; evitar las horas de mayor radiación; hidratarse sin esperar a tener sed; respetar las banderas de señalización; no bañarse tras comidas copiosas o consumo de alcohol; usar calzado adecuado en zonas rocosas; y supervisar a menores y a personas con movilidad reducida.