El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este viernes festivo presentará cielos despejados y temperaturas con máximas de 32º C
Hoy en Benidorm se esperan cielos completamente despejados y un calor persistente que dejará temperaturas entre los 24 °C de mínima y los 32 °C de máxima. La sensación térmica será muy similar a la temperatura real durante gran parte del día, aunque al final de la tarde podría alcanzar los 32 °C debido a la humedad y al viento flojo del sur y sureste.
Al caer la noche, el calor apenas dará tregua. Se espera una noche tórrida, con valores que se mantendrán en torno a los 27 °C y sensación térmica cercana a los 29–30 °C hasta bien entrada la madrugada. Esta combinación de calor y humedad dificultará el descanso nocturno, manteniendo la sensación de bochorno incluso a primeras horas de la mañana del sábado.
