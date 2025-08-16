La Ofrenda a la ‘Mare de Déu’ llenó las calles de La Nucia de flores y trajes tradicionales
Centenares de personas se dieron cita en el histórico ‘Llavador”, de más de cien años de antigüedad
El “Llavador” fue este sábado el punto de encuentro para los centenares de festeros y festeras que participaron en la tradicional Ofrenda de flores en honor a la “Mare de Déu de l´Assumpció” de las fiestas de agosto. Vestidos con sus trajes típicos, la comitiva floral partió de la plaza de Sant Antoni para homenajear con flores a la virgen de agosto.
Festeros y festeras de todas las edades se vistieron con su traje tradicional de “nuciera i nucier” para desfilar en la Ofrenda de flores por las calles del municipio. En primer lugar, salieron las “penyas” más jóvenes y al final las más veteranas. Cerraron el cortejo los Mayorales 2025-”Penya El Cuc”, la reina y las damas junto a las autoridades municipales.
Las “colles” de “xirimiters i tabaleters” pusieron la nota musical a un desfile en el que se lucieron vistosos mantones, chalecos, “saragüells” y “espardenyes”. Antes de la salida los festeros nucieros se realizaron fotografías en el Llavador, centenario vestigio arquitectónico y con un sistema hidráulico que data del siglo XVIII.
El recorrido de la ofrenda de flores es el más largo de todos los actos, cuando centenares de personas recorren la mayoría de las calles del casco antiguo de La Nucia y disfrutan de este colorido y aromático desfile festivo- folclórico. Un año más, tras la entrega de los ramos en el interior de la iglesia finalizó la Ofrenda de Flores con danzas tradicionales en la plaça Major a cargo de la reina Mari Aznar Arbona, su corte de honor 2025, mayorales y distintos festeros.
