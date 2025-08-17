La Carretera de La Nucia se llenó de colorido con la Cabalgata de disfraces

Las “penyas” participantes este domingo en la Cabalgata de Disfraces de las fiestas de La Nucia ofrecieron colorido y animación a los visitantes con las temáticas presentadas en este desfile que atrae a cientos de visitantes cada año. “Los Picapiedra”, “La Feria”, “Juegos Recreativos”, “Museo”, “Peter Pan”, “El Mar”, “Los Años 20” o “Shrek” fueron algunas de las temáticas de las 21 “penyas” que participaron en este acto festivo.

Las agrupaciones desfilaron con sus disfraces y carrozas a lo largo de las avenidas Carretera y Marina Baixa. Miles de personas llenaron las sillas a lo largo del desfile para ver en directo los disfraces de este colorido pasacalle festivo.

Como cada año, el 17 de agosto es la jornada en la que se celebra la Cabalgata de disfraces dentro de la programación de “La Nucia en Festes”. Se trata de uno de los actos más importantes de las “Festes d´Agost” y uno de los que más expectación levanta en el municipio y en la comarca de la Marina Baixa. Cada “penya” confecciona sus disfraces y carrozas de forma artesanal sobre diferentes temáticas.

La Cabalgata es un desfile que llena de música, color y humor las principales avenidas de La Nucía, donde las agrupaciones compiten con sus disfraces y carrozas artesanales por los premios cada año. Fue la reina Mari Aznar Arbona junto a sus seis damas, la encargada de cerrar la cabalgata con una espectacular carroza real. “Els Majorals 2025- Penya El Cuc”precedieron a la carroza real con su temática de “Cumpleaños”, coincidiendo con su 50 aniversario.

El jurado de la Cabalgata 2025 está compuesto por todas las “penyas” participantes en el desfile y los premios del desfile de carrozas se entregan después de la actuación musical de la orquesta “La Flama”, en el escenario de la plaça Major, durante esta madrugada.