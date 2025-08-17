El tiempo en Benidorm para hoy
La jornada de este domingo presentará cielos despejados y temperaturas con máximas de 34º C
Hoy en Benidorm se esperan cielos completamente despejados y un calor persistente que dejará temperaturas entre los 27 °C de mínima y los 34 °C de máxima. La sensación térmica será muy similar a la temperatura real durante gran parte del día, aunque al final de la tarde podría superar los 34 °C debido a la humedad y al viento flojo del sur y sureste.
Al caer la noche, el calor apenas dará tregua. Se espera una noche tórrida, con valores que se mantendrán en torno a los 30 °C y sensación térmica mayor hasta bien entrada la madrugada. Esta combinación de calor y humedad dificultará el descanso nocturno, manteniendo la sensación de bochorno incluso a primeras horas de la mañana del lunes, para cuando se esperan máximas de hasta 35ºC.
