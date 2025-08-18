El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad

Como si de una nave se tratara: con patente de corso. El bar de la Isla de Benidorm está a pleno rendimiento este verano aunque pesa una sentencia firme del Tribunal Supremo que inadmitió hace unos meses el recurso para la concesión de una licencia de apertura. La empresa anuncia en su página Web el restaurante y hay reseñas de una clienta que señala: “tomarse dos cervezas, 7 euros”.

Y es que la empresa que gestiona José Cervera desde 1968 no ha contado nunca con licencia de apertura, situación que los gerentes quisieron resolver en 2019 con la correspondiente petición al Ayuntamiento benidormí, que la denegó.

Fue entonces cuando la mercantil comenzó el proceso judicial y tras pasar por la denegación del Juzgado de Alicante y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), lo llevaron al Tribunal Supremo que rechazó el recurso de manera firme.

Dominio público

El empresario basó su recurso en que contaba con licencia desde 1992 por silencio administrativo, pero los tribunales dejaron constancia de que, por orden ministerial de 8 de julio de 1967, se aprobó el deslinde de la zona marítimo-terrestre de la isla de Benidorm. Por tanto, el restaurante que se ubica en la misma como todas las edificaciones anexas —terrazas, escaleras, aljibes,— quedaron incorporadas al dominio público marítimo-terrestre tras la aprobación del correspondiente deslinde, por otra orden ministerial de 2005.

Este hecho cambió el guion del asunto, ya que ese año se había declarado a Serra Gelada, incluida la isla, parque natural, por lo que se eximía al Ayuntamiento de Benidorm de conferir las licencias de actividad, que pasaban a formar parte de la responsabilidad del Estado.

Derribo y musealización

Sí que es verdad que el empresario estuvo pagando un canon al Ayuntamiento hasta 2005, cuando se produjo el deslinde, y que la última entrada de un pago al consistorio fue en 2008.

Por fin, en el año 2019 el Ministerio de Transición Ecológica firmó una orden de derribo y desalojo para la instalación, que no se efectuó. Mientras tanto el Consistorio aprovechó para solicitar una concesión del local y convertirla en centro de interpretación del parque y aprobó en pleno la propuesta para solicitar a Costas la concesión administrativa del embarcadero y la actual edificación.

El proyecto contemplaba la construcción de una caseta como la que existía en los años 50 y que ocuparía la mitad de la superficie del actual restaurante. En su interior contaría con recepción, taquillas, aseos, sala de exposiciones y una pequeña cafetería que no daría servicio de cocina.

Hoy en día, a estas alturas del verano mientras la administración correspondiente se hace cargo de las gestiones para revertir la situación actual, el bar de la isla sigue en funcionamiento y hace su agosto.