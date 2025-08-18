Benidorm licitará el contrato de la red de agua regenerada para Poniente, que cubrirá zonas verdes de 6.300 viviendas

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el inicio de la licitación para adjudicar el proyecto de red de agua regenerada Fase I Zona de Poniente, que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 (PSTD).

El proyecto ejecutará la primera fase de la red troncal de agua regenerada para el riego de parques y jardines en el entorno del barranco de Racharell, con una demanda potencial estimada de 6.300 viviendas, 156.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas y 127.000 de zonas verdes privadas.

Pendientes de conexión

En ese sentido, en Poniente los desarrollos urbanísticos ya han incluido canalizaciones específicas para el agua regenerada “aunque estas están todavía pendientes de la conexión con la conducción troncal que las enlace con la infraestructura general de reutilización de la comarca”, abastecida por la EDAR de Benidorm, según afirma el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

El contrato constituye una actuación necesaria para la consecución de los objetivos definidos en el PSTD 2022 (Transición verde y sostenible)financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU, que permitió la presentación de propuestas a entidades locales y comunidades autónomas, Benidorm Visión 360.

Protocolos de seguridad

Los trabajos se efectuarán en la zona de Poniente junto a la playa, una zona con alta concentración de viandantes. Por ello, según ha explicado González de Zárate, “es de vital importancia que la empresa adjudicataria aplique protocolos de seguridad en el trabajo, de organización y de medidas medioambientales necesarias para que los trabajos se realicen sin generar accidentes de cualquier tipo”.

En cuanto a la valoración de las propuestas, se han establecido dos criterios matemáticos, valorados con 75 puntos. Así, la reducción del precio base de licitación se pondera con 50 puntos y la inclusión de mejoras de las infraestructuras de saneamiento se valorará con un máximo de 25 puntos. Los criterios técnicos de las ofertas, por su parte, se valorarán con un máximo de 25 puntos.

El concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Benidorm “está a punto de finalizar y elevar al pleno la redacción de un Plan Director de Aguas Regeneradas y ha llevado a cabo la instalación de diversos puntos de suministro y tramos de canalizaciones de agua regenerada en varias zonas del municipio, en el marco de las actuaciones que hemos llevado a cabo en la vía pública para renovar infraestructuras hidráulicas”.