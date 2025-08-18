El PP de Bolulla se promociona en solitario en el Libro de Fiestas, con un “uso partidista”

Un municipio de 486 habitantes en la comarca de la Marina Baixa. Parece sumido en la tranquilidad pero la política oficial hace acto de presencia. Son los concejales del Grupo Municipal Popular, que gobierna en la localidad de Bolulla, los que organizan este año las fiestas patronales, haciendo de mayorales. Uno de sus cometidos es elaborar el Libro de Fiestas que se celebrarán del 22 al 27 de agosto.

Los ediles populares en pleno son este año los mayorales de las fiestas de esta localidad al no haber más candidatos. El problema ha venido causado por el “uso partidista” del “llibret” en la que el PP se anuncia como partido, pero que no contempla al PSOE como ocurre otros años.

Este hecho ha llevado al Grupo Municipal Socialista a elevar una queja por la “falta de igualdad de oportunidades”, según refleja el comunicado registrado en el Ayuntamiento y presentado por la concejal Eva Carratalá.

Los mayorales-ediles populares han incluido una página entera de publicidad del PP en el libro de fiestas “y nos han excluido”, sostiene Carratalá. Según la edil socialista todos los años se avisa al partido de la oposición para su inclusión y el pago de la publicidad correspondiente “pero este año no ha sido así y tampoco a nuestras empresas; el libro es vergonzoso porque son ellos los que tienen que organizar y avisar a los posibles anunciantes”.

Las fiestas de Bolulla se componen de ocho peñas que recaudan fondos durante todo el año para la festividad que se dedica a San José y a la Virgen de los Dolores que se celebra ahora. Los vecinos abonan una cantidad determinada para sufragar los gastos de las celebraciones y la Diputación Provincial de Alicante también destina fondos económicos para este fin. El Consistorio de Bolulla está compuesto por cuatro concejales del PP, dos del PSOE y uno del Grupo Mixto.