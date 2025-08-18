El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm registrará temperaturas entre 26°C y 35°C, con sol durante todo el día. Aemet ha marcado hoy aviso rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas también en esta zona de la Marina Baixa.

Al caer la noche, el calor apenas dará tregua. Se espera una noche tórrida, con valores que provocarán una sensación térmica de 34°C. Esta combinación de calor y humedad dificultará el descanso nocturno.

De cara al aviso por altas temperaturas y aviso extremo por riesgo de incendios, se recomienda extremar las precauciones y seguir todas las recomendaciones para no poner en riesgo nuestra salud ni el ecosistema.

Consejos para las salud

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana recomiendan que:

Cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas.

Bebe abundantes líquidos aunque no tengas sed.

Evita las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Come abundantes ensaladas, frutas y verduras.

Cuidado con el coche, no dejes a nadie dentro, tampoco a tu mascota.

Busca lugares frescos y a la sombra.

Cuida especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

No realices ejercicio físico intenso en las horas más calurosas.

Utiliza cremas protectoras adecuadas.

Riesgo de incendios forestales

A las altas temperaturas de este lunes se suma un riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana desde hace ya varios días. El calor persistente, la baja humedad y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas y piden máxima precaución para evitar la proliferación de incendios, que asolan los bosques de España durante esta ola de calor.