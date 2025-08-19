El Ayuntamiento de Benidorm instalará 624 placas fotovoltaicas en Poniente, que reducirán 214 toneladas de CO2 al año

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Benidorm acaba de aprobar la licitación para este proyecto cuyo presupuesto base es de 615.222 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. La instalación de las placas fotovoltaicas cubrirá 165 plazas del parking disuasorio de Poniente, en la confluencia de las avenidas Puerto Rico y República Argentina.

En total se instalarán 624 placas fotovoltaicas de 540 vatios pico de potencia unitaria. El conjunto estará compuesto por cuatro instalaciones independientes y en total generarán una energía de unos 462.840 KWh anuales. “Eso supondría una reducción de emisiones de 214,52 toneladas de CO2 al año” ha destacado el alcalde Toni Pérez.

1.900 metros cuadrados

Las futuras marquesinas estarán construidas en acero galvanizado en caliente por inmersión con cubierta de chapa de acero prelacado por la cara superior. Se han dimensionado para soportar cargas de viento superiores a los 130 km/h y la previsión apunta a cubrir un mínimo de 165 plazas del aparcamiento, por lo que la superficie total de las marquesinas abarcará casi 1.900 metros cuadrados.

Esta intervención se enmarca en la actuación número 4 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 ‘Verde Benidorm’ y cuya ejecución de obras se financiará con fondos Next Generation en el ámbito del citado PSTD 2023. El consistorio obtuvo una subvención para esta actuación al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation.

Ciudad verde

Por otro lado, el Ayuntamiento elevará a pleno la propuesta para que Benidorm se una al proyecto “Acuerdo por una ciudad verde” con el objetivo de sumar políticas medioambientales y de sostenibilidad. Con esta integración en la iniciativa de la Comisión Europea, el municipio tendrá que cumplir objetivos de cara al año 2030.

Estas acciones van encaminadas a mejorar la calidad del aire o del agua, con un uso eficiente del recurso hídrico; lograr un progreso notable en la conservación y el incremento de la biodiversidad urbana mediante el aumento de la superficie y calidad de las zonas verdes; avanzar hacia una economía circular garantizando una mejora sustancial en la gestión de residuos municipales, una reducción importante en su generación y vertido y un aumento considerable de las prácticas de reutilización, reparación y reciclaje; y reducir la contaminación acústica, acercándose a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.