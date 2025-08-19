Fallece Miquel Pérez Iborra, cofundador del icónico Cine Roma de l´Alfàs

El cine de L´Alfàs y de la provincia de Alicante está hoy de luto con la pérdida de uno de sus valedores, Miquel Pérez Iborra, cofundador junto a sus hermanos del icónico Cine Roma de la localidad. La sala ha sido durante sus 50 años de vida, lugar de encuentro para cinéfilos y amantes del séptimo arte que deseaban disfrutar con filmes más allá del sello comercial.

Miquel regentó el Roma junto a sus hermanos Pep y Juan Luis, este último conocido director de cine. Los tres han sido los promotores del afamado Festival de Cineque ha reunido en el municipio a las figuras cinematográficas más solventes o actuales dotando de glamour cada año al mes de julio alfasino.

Cine de autor

Desde su apertura en 1979 el cine Roma se ha posicionado como un referente del sector en la Comunidad Valenciana. Un cine de pantalla única que ofrece una programación de autor en versión original. Una sala que resiste y se convierte en un espacio de cultura y encuentro para amantes del cine de la comarca de la Marina Baixa.

Un sueño hecho realidad por estos tres hermanos. Miquel se suma al fallecimiento de su hermano Pep, tan sólo hace dos meses ,pero queda el cine Roma. Continúa la posibilidad de seguir disfrutando de buenos momentos, de grandes películas y todo gracias a la pasión contagiosa por el cine de esta familia.