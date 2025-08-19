Los hoteles de Benidorm “surfean” las olas de calor con planes de adaptación para rebajar temperaturas

Le preguntaban hace unos días a una directiva hotelera si los hoteles de la ciudad han perdido clientes por las olas de calor. Es una cuestión recurrente, pero el sector hotelero de Benidorm parece que va en este aspecto muy por delante. Zonas sombreadas, duchas, fuentes, espectáculos en áreas climatizadas, cambios de menú. La adaptación al cambio climático no ha hecho más que comenzar.

Las olas de calor cada vez más frecuentes han guiado al sector a una adaptación que conforman los planes estratégicos para enfrentarse al cambio climático. Ya desde hace 20 años que los hoteleros han adecuado sus instalaciones al clima estival con altas temperaturas que se registran en la ciudad. Y ahora se siguen implementando planes estratégicos que quieren convertir a los alojamientos en “refugios climáticos” como prolongación de lo que debe ocurrir en las ciudades. Todo ello se desarrolla a través de la asociación hotelera Hosbec.

Qué hacen los hoteles

En esta lucha sin descanso que se abre para vivir con menor acuse las olas de calor, los hoteles ya cuentan con aire acondicionado con control por zonas para priorizar los ambientes más concurridos; sensores que miden la temperatura para ajustar de manera automática los equipos; toldos, pérgolas, estores y cristales que reducen la entrada de calor; o cubiertas y pinturas reflectantes para hacer más frescas las terrazas y los exteriores.

También se estudia añadir salas de “refugio térmico”, que son estancias bien refrigeradas para descansar en los días de canícula; aumento de fuentes y duchas de cortesía y nebulización de bajo consumo, todo ello combinado con una energía de autoconsumo solar.

Servicios y personal

Los hoteleros han empezado a cambiar también sus protocolos que ahora incluyen avisos a los clientes durante las olas de calor o les recuerdan la necesidad de beber agua, todo ello ligado a medio plazo a la ampliación de las horas de desayunos y comidas a los momentos de menos calor.

Se contempla asimismo la necesidad de variar el régimen de comidas con menús más ligeros e hidratantes para sobrellevar el calor y la inclusión en el paquete turístico de sombra garantizada. En cuanto al cuidado del personal, la hotelería se plantea poder reprogramar tareas a primera y última hora del día con pausas en zonas frescas y la implementación de uniformes con tejidos transpirables.

El 25 % de los hoteles de Benidorm proponen estrategias para adaptarse al cambio climático

Desde Hosbec, trabajan con un cuadro de mando denominado Bioscore el cual mide aspectos de sostenibilidad. De los cerca de cien establecimientos certificados la mitad están en Benidorm y la certificación comporta que estos hoteles aplican medidas de control de emisiones, consumos energéticos, estrategias de ahorro, recuperación de agua o gestión del desperdicio alimentario además de acciones de responsabilidad social corporativa.

Este medidor identifica que más del 70 % de los hoteles de Benidorm ha incorporado alguna medida para el control de temperatura o que el 90 % dispone de sensores inteligentes para control energético y que el 25 % propone estrategias de adaptación al cambio climático.

“Que en la playa hace calor es un tópico vinculado al modelo turístico de sol y playa, pero que las olas de calor se relacionen con cambiar nuestros hábitos de vacaciones es otro asunto”, refiere la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García. Para la directiva es indudable que los turistas seguirán viniendo a Benidorm, pero “la planta hotelera se ha puesto a trabajar para disponer de instalaciones mejor preparadas y aunque parezca que el calor continuo va a cambiar nuestros hábitos de consumo lo que está haciendo es que los adaptemos y podamos hacerlo en las mejores condiciones”.