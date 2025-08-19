Un plan original para toda la familia: El 23 de agosto Terra Natura celebra el Benidorm Holi Festival como homenaje a la elefanta Petita

Terra Natura Benidorm se prepara para celebrar el próximo sábado 23 de agosto la nueva edición del Benidorm Holi Festival, un evento cultural anual que fusiona la tradición hindú con una emotiva celebración del 53º cumpleaños de Petita, una elefanta asiática que ha superado la adversidad para convertirse en un símbolo de amistad, inclusión y respeto hacia los seres vivos.

El festival ofrece a visitantes de todas las edades una experiencia inolvidable, destacando actividades como la bienvenida cultural con el bindi tradicional, un desfile y ofrenda a Petita y su compañera Kaiso, la espectacular batalla de colores con más de 320 kilos de polvos pigmentados y una fiesta acuática en Aqua Natura con espuma de colores y música temática.

Programa de actividades

La jornada festiva comenzará a las 11:00 horas con la llegada de los asistentes, quienes serán recibidos con el tradicional bindi o tilak, un punto rojo colocado en la frente que, según la cultura hindú, representa energía protectora y sabiduría. A continuación, se dará paso a un colorido desfile protagonizado por músicos y bailarinas vestidas con saris tradicionales, que recorrerán el parque desde el anfiteatro hasta la pradera de elefantes.

Allí, las protagonistas del evento, Petita y Kaiso, recibirán una ofrenda especial de frutas y verduras mientras suena el clásico ‘cumpleaños feliz’. Petita, que fue rechazada por su manada debido a su apariencia, y que encontró en Kaiso una aliada y amiga inseparable, una historia que Terra Natura Benidorm quiere destacar con esta celebración que fusiona tradición, inclusión y naturaleza.

La fiesta continuará en el poblado de Namastepur con una espectacular batalla de colores, que incluirá más de 320 kilos de polvos pigmentados y botellas de agua tintada con colorantes alimentarios de ocho tonalidades. Esta parte del evento, ambientada con música y coreografías de Bollywood interpretadas por bailarinas con trajes originales de La India, ofrecerá una explosión de alegría y color para toda la familia.

La diversión continuará ya por la tarde en el parque acuático Aqua Natura, con pool party, la participación de un Dj y una fiesta de la espuma de colores. Para más información sobre los horarios y los detalles del encuentro se puede consultar la web.

Conservación y bienestar animal

Terra Natura Benidorm no solo organiza esta festividad, sino que también es un referente en la conservación del elefante asiático (Elephas maximus), una especie en peligro de extinción según la UICN y protegida internacionalmente. Actualmente, el parque cuida a cuatro elefantes asiáticos, entre ellos Petita y Kaiso, quienes mantienen un estrecho vínculo emocional.

El equipo de cuidadores, aplica técnicas innovadoras que garantizan la salud física y emocional de los elefantes, desde cuidados veterinarios especializados y entrenamiento positivo, hasta enriquecimiento ambiental adaptado a sus necesidades con el objetivo de aportar el mayor bienestar posible a estos paquidermos.

Además, Terra Natura participa activamente en el Programa de Conservación de Especies Amenazadas (EEP) de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), impulsando la reproducción y preservación de esta especie emblemática.

La importancia del elefante asiático

El elefante asiático es un “ingeniero del ecosistema” vital para la salud ambiental. Su capacidad para dispersar semillas y mantener corredores naturales promueve la regeneración de los bosques y la biodiversidad, elementos fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas asiáticos.

No obstante, en estado silvestre enfrenta graves amenazas como la pérdida y fragmentación del hábitat, conflictos con comunidades locales, caza furtiva, tráfico ilegal, fragmentación genética y los efectos del cambio climático, factores que ponen en peligro su supervivencia.

Educación y sensibilización

Terra Natura Benidorm complementa sus esfuerzos de conservación con una importante labor educativa. A través de charlas, talleres, exposiciones y programas escolares, el parque fomenta la empatía, el respeto y la concienciación ambiental entre sus visitantes, formando así a las futuras generaciones en el cuidado de la naturaleza.

El Benidorm Holi Festival es mucho más que una fiesta: es un compromiso con la cultura, la conservación y el respeto hacia la vida animal. Terra Natura Benidorm invita a todos a ser parte de esta celebración única que une tradición, color y naturaleza.