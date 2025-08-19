El PP de Altea denuncia la subida de un 40 % en el IBI

La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Altea, Rocío Gómez, ha aprovechado que los vecinos están recibiendo ahora por correo postal o electrónico el aviso del próximo cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, cuyo plazo expira el 10 de octubre, para criticar duramente al equipo de gobierno local (Compromís-PSOE) afirmando que es “un sablazo fiscal esta subida del 40 por ciento del IBI aprobado en el pleno de junio de 2024 en el que el Partido Popular ya lo denunció como la mayor subida de impuestos de la historia de Altea, y que se suma al aumento de la plusvalía (300%), el ICIO (32%) y la tasa de basura (28%) aprobados en el último año. Todo ello desde que es alcalde Diego Zaragozí”.

Gómez ha afirmado que “la diferencia es clara: un recibo del IBI que en 2024 era de 324 euros pasa ahora a 451 euros y quien pagaba 510 euros ahora pagará 710 euros”, y ha añadido que “por mucho que quieran disfrazarlo y pretendan que los alteanos se olviden de esta subida de impuestos, prometiendo unas ayudas que todavía no existen, la realidad es que al abrir el correo y compararlo con el del año pasado, las familias van a ver claramente cómo se les mintió: no aparece ni una sola deducción ni una bonificación nueva”, ha apostillado.

De igual modo, la lideresa popular ha criticado que “el alcalde y su equipo tienen la desfachatez de anunciar unas supuestas ayudas [a las familias más vulnerables, anunciadas por el concejal de Hacienda el pasado día 4] que ni siquiera están aprobadas. Se ponen la tirita antes que la herida, pero la realidad es que la herida ya la han causado y la estamos pagando todos al imponernos una subida desproporcionada que ahoga a las familias”, ha aseverado.

Rocío Gómez ha añadido que “la supuesta buena gestión económica que venden (Compromís y PSOE) es a costa de exprimir a los alteanos con subidas abusivas mientras descuidan lo esencial: no tenemos una Altea más limpia, ni más servicios reales. Al contrario, se desmantela lo que ya existía como el haber echado a nuestros mayores del Centro Social creado para ellos. La única verdad, hoy por hoy, es que las familias alteanas ya estamos pagando el IBI un 40 por ciento más caro por culpa de Compromís y PSOE. Lo demás, es humo. Y si hay superávit, lo lógico sería bajar el IBI, no subirlo tan drásticamente” ha concluido la portavoz popular.

Rocio Gomez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Altea / INFORMACIÓN

Altea, el municipio de la comarca con los impuestos más bajos

Cabe recordar que en el pleno de junio del año pasado se aprobó la subida de los impuestos sobre bienes inmuebles (IBI), sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), y sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) a partir de 2025 con los votos favorables de Compromís y el PSOE, que forman el equipo de gobierno, y los votos en contra del PP y Vox. Los nuevos tipos impositivos supondrían un incremento del 40 por ciento para el IBI (pasaba del 0,503 al 0,700), un 238 por ciento en la plusvalía (el tipo pasaba del 8 al 27), y en el ICIO subiría un 49 por ciento para las obras mayores y un 64 por ciento para las menores.

Durante el debate, el concejal de Hacienda, José María Borja (PSOE) defendió que "a pesar de esta subida, Altea sigue siendo el municipio con los impuestos más bajos de la comarca", para lo cual dio a conocer los de Benidorm, La Nucía, L'Alfàs y Calpe. Sin embargo, los grupos de la oposición no tuvieron la misma opinión favorable a estas subidas. Así, la portavoz popular Rocío Gómez indicó que "este es el pleno de la vergüenza. Un pleno más importante que el de los presupuestos que, sin embargo, propone una brutal subida del IBI, la plusvalía y el ICIO que perjudicarán a las familias alteanas”, mientras que Diego Manuel Coello Beltrán (Vox) señaló que con las subidas de estos impuestos "se recaudarán más de 4 millones de euros al año, con lo que ya cubrís [al equipo de gobierno] el déficit y volveréis a gastar en políticas de género, lingüísticas y todo lo que os guste".

Borja manifestó en ese pleno que tras la revisión del IBI en Altea, con un tipo del 0,700, “seguimos teniendo el tipo más bajo comparándolo con L'Alfàs que lo tiene en el 0,900; Calpe en un 0,867; Benidorm en el 0,820; y La Nucía con un 0,720”. En cuanto a la plusvalía, el edil de Hacienda indicó que Altea tendrá un tipo del 27 por ciento, “mientras que Benidorm está en el 30 %, Calpe en el 29 %, La Nucia con el 28 % y L'Alfàs está también con un 27 %”. Y sobre el ICIO afirmó que “está muy por debajo del precio básico fijado por el Instituto Valenciano de la Edificación”.

Subvención del IBI a las personas y familias vulnerables

Por otro lado, hay que señalar que el pasado día 4, los concejales de Hacienda, José María Borja, y de Bienestar Social e Igualdad, Anna Lanuza, anunciaron que el Ayuntamiento ponía en marcha una nueva línea de ayudas económicas “destinadas a sufragar el IBI que tengan que pagar las personas y familias en situación de vulnerabilidad como personas mayores de 65 años, pensionistas, personas en situación legal de desocupación, familias numerosas, familias monoparentales o monomarentales, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento y personas en situación de dependencia debidamente acreditada”. Los ediles indicaron que la subvención puede llegar hasta la totalidad del importe del recibo del impuesto, “con un máximo de 300 euros por solicitud”, y que “para no excluir a las personas que tienen el recibo del IBI fraccionado hasta el próximo mes de diciembre, el plazo de solicitud de la subvención se abrirá en el mes de enero de 2026”.