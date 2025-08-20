El Ayuntamiento de Benidorm iniciará la recogida de aceite vegetal usado por el riesgo medioambiental que provoca su actual vertido incontrolado
El convenio que firmará el Consistorio incluye “islas” para la ropa usada, cuya recogida es el 12% del total de residuos
La baja recogida del aceite vegetal usado y su vertido incontrolado por fregaderos o inodoros es uno de los motivos que impulsa al convenio que firmará el Ayuntamiento con FCC y el Consorcio Mare para realizar una prueba piloto que aporte datos sobre la recogida selectiva.
La prueba se realizará durante un año sin ningún coste previo para el municipio y servirá para conocer las necesidades reales de los servicios y realizar una planificación futura.
La prueba piloto, en el caso de la recogida de ropa usada, se llevará a cabo mediante la implantación de islas ecológicas monofracción en el término municipal en los puntos que el propio Ayuntamiento determinará. En cuanto a la recogida de aceite doméstico, también se procederá a la instalación de diversos contenedores.
Educadores ambientales
En ese sentido, el Consorcio se compromete en el convenio a realizar campañas informativas y de sensibilización mediante educadores ambientales durante la primera semana de funcionamiento de la instalación.
Con respecto a la recogida de la fracción de aceite vegetal usado, se indica que dado el bajo índice de recogida y los riesgos medioambientales y técnicos que implica su vertido incontrolado, se considera “necesario” incluir en el mismo estudio la ampliación y refuerzo de la recogida separada de la misma, ampliando el alcance y funcionalidad de los sistemas consorciados.
El presidente del Consorcio de Residuos, José Ramón González de Zárate, ha recordado que la llegada de residuo textil al vertedero supone el 12% del total. “De ahí que sea fundamental realizar campañas informativas y de concienciación para tratar de reducir ese porcentaje hasta el máximo”. Igualmente, se ha referido a la importancia de estas campañas en lo relativo al aceite doméstico “para evitar vertidos incontrolados por el WC, el fregadero y otros puntos no autorizados que causan un deterioro importante en las infraestructuras de saneamiento y depuración y que cuesta mucho dinero su reparación”.
En el caso concreto de Benidorm, la obtención de estos datos de recogida de ropa usada y aceite doméstico supone una “aportación valiosa de información con vistas al próximo contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en el que se incluye la recogida de todo tipo de residuos en la ciudad”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Los voluntarios de Protección Civil de La Vila dimiten por sentirse acosados
- Los socorristas que cuidan las playas de Benidorm han realizado 65 rescates en el mar a mitad de temporada
- Dimite el Jefe de Protección Civil de La Vila por 'despotismo' de un inspector de la Policía Local
- Los mandos de la Policía de La Vila acusados de 'déspotas' se querellarán contra los 23 exmiembros de Protección Civil
- Fallece Miquel Pérez Iborra, cofundador del icónico Cine Roma de l´Alfàs
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas