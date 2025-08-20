El Ayuntamiento de Benidorm iniciará la recogida de aceite vegetal usado por el riesgo medioambiental que provoca su actual vertido incontrolado

La baja recogida del aceite vegetal usado y su vertido incontrolado por fregaderos o inodoros es uno de los motivos que impulsa al convenio que firmará el Ayuntamiento con FCC y el Consorcio Mare para realizar una prueba piloto que aporte datos sobre la recogida selectiva.

La prueba se realizará durante un año sin ningún coste previo para el municipio y servirá para conocer las necesidades reales de los servicios y realizar una planificación futura.

La prueba piloto, en el caso de la recogida de ropa usada, se llevará a cabo mediante la implantación de islas ecológicas monofracción en el término municipal en los puntos que el propio Ayuntamiento determinará. En cuanto a la recogida de aceite doméstico, también se procederá a la instalación de diversos contenedores.

Educadores ambientales

En ese sentido, el Consorcio se compromete en el convenio a realizar campañas informativas y de sensibilización mediante educadores ambientales durante la primera semana de funcionamiento de la instalación.

Con respecto a la recogida de la fracción de aceite vegetal usado, se indica que dado el bajo índice de recogida y los riesgos medioambientales y técnicos que implica su vertido incontrolado, se considera “necesario” incluir en el mismo estudio la ampliación y refuerzo de la recogida separada de la misma, ampliando el alcance y funcionalidad de los sistemas consorciados.

El presidente del Consorcio de Residuos, José Ramón González de Zárate, ha recordado que la llegada de residuo textil al vertedero supone el 12% del total. “De ahí que sea fundamental realizar campañas informativas y de concienciación para tratar de reducir ese porcentaje hasta el máximo”. Igualmente, se ha referido a la importancia de estas campañas en lo relativo al aceite doméstico “para evitar vertidos incontrolados por el WC, el fregadero y otros puntos no autorizados que causan un deterioro importante en las infraestructuras de saneamiento y depuración y que cuesta mucho dinero su reparación”.

En el caso concreto de Benidorm, la obtención de estos datos de recogida de ropa usada y aceite doméstico supone una “aportación valiosa de información con vistas al próximo contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en el que se incluye la recogida de todo tipo de residuos en la ciudad”.