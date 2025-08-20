Reabren las rampas mecánicas del parque Censal de La Vila tras una renovación integral

Vecinos y turistas ya pueden salvar la altura que les separa de la playa a las calles de La Vila después de la apertura de tres de las cuatro rampas mecánicas que han sido sometidas a una reforma integral. El presupuesto de esta rehabilitación ha sido de 580.000 euros.

La infraestructura se puso en marcha hace ya 17 años y su deterioro requería de una reforma para dar solución a la barrera arquitectónica que supone para la ciudadanía pasar de la playa Centro a las calles principales del municipio.

“Se trata de una intervención de gran complejidad técnica en la que se han cambiado mecanismos, peldaños, mecanismos y cristales y se han hecho unas rampas prácticamente nuevas donde los equipos electrónicos están en el aire y tendrán menos peligro de romperse”, ha asegurado el alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza.

Mejoras necesarias

La actuación para adecuar y renovar de forma integral las cuatro rampas del parque Censal se inició paralelamente a la rehabilitación de este conocido espacio verde, una obra que contó con un presupuesto inicial de 1.000.659 euros y que el actual equipo de gobierno amplió en 200.000 euros más “para poder incluir mejoras necesarias que no se contemplaban” en el proyecto precedente.

El alcalde ha destacado que la infraestructura es muy necesaria y se junta con la del ascensor que se pondrá en marcha en los próximos meses y da servicio a la zona norte de la localidad lo que supondrá dotar de “permeabilidad a la trama urbana”.

Mientras tanto se sigue trabajando en la cuarta rampa cuya puesta en servicio está prevista para mediados del próximo mes de septiembre, tras completar toda la mecánica y seguridad, las partes más complicadas del proceso.