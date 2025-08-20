El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm experimentará un descenso de las temperaturas, con mínimas de 23°C y máximas de 29°C para el miércoles. Se esperan nubes y precipitaciones suaves durante toda la jornada, lo que, junto a una brisa suave del Mediterráneo, refrescará el ambiente y dejará una sensación térmica máxima de 31ºC.

Por la mdrugada se espera una noche tropical con temperaturas en torno a los 23ºC y una pequeña probabilidad de lluvia.

Las temperaturas más extremas quedan atrás, pero el clima todavía es muy cálido. Las autoridades advierten sobre el riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana y recomiendan extremar las precauciones para no poner en riesgo nuestra salud ni el ecosistema.