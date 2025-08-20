La zona de Urgencias del Hospital Marina Baixa se encuentra al límite por la saturación asistencial

El Hospital Comarcal Marina Baixa afronta todos los años el crecimiento exponencial de la población flotante de la comarca y de Benidorm. Este verano los pacientes están esperando una media de 10 horas para poder ser atendidos en Urgencias. Hay 18 bajas en Enfermería y el personal que las cubre tiene que duplicar jornadas para poder atender a los enfermos.

A la falta de sanitarios se une el déficit de camas que se elevan a 37, las mismas que corresponden a la Unidad de Medicina Interna que se encuentra en obras por reformas desde el mes de mayo y no terminarán hasta final de año, según fuentes sindicales.

Esta situación hace que se ubique a los pacientes en salas o pasillos de Urgencias, un departamento que sufre toda la presión de la aglomeración y masificación del hospital. Según denuncian desde el sindicato de enfermería Satse, sólo hay 10 trabajadores de Enfermería en esta área cuando debería haber al menos 12 empleados. Además, no se refuerzan las plantillas en verano, con 18 bajas que no se suplen por falta de presupuesto de la Conselleria de Sanidad para cubrir servicios en período vacacional, según fuentes del Satse.

Así, los turnos de Enfermería pueden ser de entre 12 y 14 horas y el personal duplica las jornadas durante los días libres para poder cubrir de alguna manera la prestación sanitaria.

La presión asistencial es el origen de las bajas y de las agresiones a sanitarios, según el Satse

Los principales síntomas que se tratan ahora mismo son las gastroenteritis, algunos casos de covid y las lesiones o consecuencias de riñas o peleas. Según el Satse es un hecho que en Benidorm se dan conflictos que se originan por el consumo de alcohol y drogas, lo que también altera la relación asistencial.

En la rutina diaria de los profesionales, a las largas jornadas se suma la presión humana, con violencia ejercida por los pacientes de forma verbal o física. De hecho, y según el sindicato, un número elevado de bajas corresponden a la confluencia de estas circunstancias de agresividad.

La enfermería es la cara cercana para los usuarios que esperan largas horas y el colectivo no puede hacer nada por ellos así que, a veces, se convierten en los chivos expiatorios de situaciones de tensión y más cuando “no se trata de personas que se impacientan porque no les traen un café en el bar sino porque se encuentran mal, no les atienden, se sienten frustrados y explotan con las enfermeras, los auxiliares, los celadores o los administrativos”, señalan desde la sección sindical.

Desde este diario hemos querido verificar toda esta serie de hechos y circunstancias con la gerencia del hospital, pero ha sido imposible contactar con alguno de los responsables, cuya versión de los hechos nos hubiera gustado añadir a la noticia.