El Ayuntamiento de La Vila aprueba un préstamo de 23 millones de euros para actuaciones “necesarias”

El Pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de La Vila ha aprobado una modificación presupuestaria por créditos extraordinarios de 23 millones de euros financiados mediante préstamo bancario. El gobierno local ha argumentado que el préstamo se dedicará a actuaciones “necesarias”.

El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, argumentó que los proyectos sólo se pueden acometer con financiación externa. Los planes que se contemplan son el colector de aguas del Refoio, con una inversión de 4,5 millones de euros; la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio, (1,1 millones); la Casa de la Música (5 millones); urbanización de accesos al IES Marcos Zaragoza (3,5).

También se contemplan con ese presupuesto la ejecución del aparcamiento disuasorio PP4 (330.000euros); la urbanización del PP4 (3,2 millones); la conexión de la avenida Benidorm (250.000 euros); la rotonda Kongsberg (1 millón de euros); cementerio (400.000 euros); urbanización Montiboli (800.000 euros); acceso puerto norte (2 millones); fase 3 y 4 termas (750.000); y alumbrado público (500.000).

Según el edil de Hacienda, los 23 millones de euros se van a financiar a 20 años por lo que “tenemos que afrontar poco más de un millón de euros al año, lo que permite tener capacidad para seguir invirtiendo en otros aspectos urgentes o necesarios”.

El “Desembarc” Bien de Interés Cultural

La propuesta fue aprobada con los votos del PP y Gent per La Vila y votaron en contra PSOE, Compromís y Vox. Y por unanimidad de todos los grupos salió adelante la moción para iniciar el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial del Desembarc de las Fiestas de Moros y Cristianos de La Vila.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha emitido una nota de prensa sobre la sesión plenaria en la que se muestra en contra de “hipotecar” al municipio hasta 2045. Los socialistas muestran su acuerdo con que algunos proyectos son urgentes, pero rechazan el modo de financiación.

Y explican que en la memoria de la modificación presupuestaria no se justifica la urgencia de acometer estas obras y no puedan posponerse a ejercicios posteriores. Sobre el proyecto del puente del río Amadorio y la rotonda Konsberg, señalan que “no pueden ser créditos extraordinarios por cuanto en el presupuesto inicial y la modificación del presupuesto número 3 ya se contemplaba el crédito. Y tachan de “totalmente desproporcionado” el montante económico para las obras de urbanización de ciertas zonas que van a suponer un “agravio comparativo con otros sectores” .