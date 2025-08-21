Cuenta atrás para el ‘Benidorm Price’, al que se espera la llegada de 20.000 visitantes

,

Del 1 al 7 de septiembre Benidorm se convertirá en la ciudad que bajo el lema “Más orgullo que nunca”alojará a turistas, la mayoría LGTBIQ+, con un programa de actos festivo pero también cultural y de reivindicación de los colectivos.

El acto central del “Benidorm Pride”, la gran “Parade”, será el día 6 y partirá a las 16.30 horas desde el Rincón de Loix para recorrer la playa de Levante, la avenida del Mediterráneo y la calle Pont, hasta llegar a la plaza de SS MM los Reyes de España. En esta ocasión, participarán una veintena de carrozas y vehículos, así como cientos de personas disfrazadas, que volverán a llenar las calles de color, música y animación.

Entre los participantes, un año más, habrá dos artistas del Benidorm Fest 2025, Kuve y Kingdom, que también actuarán en al fiesta posterior a la ‘Parade’. De hecho, el desfile culminará en el Auditorio Julio Iglesias, donde desde las 19.30 horas se celebrará la "Main Stage", con 16 actuaciones musicales, a la que el público podrá acceder con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Programación cultural

Todos estos actos se completarán con las actividades culturales que ha organizado la Concejalía de Igualdad, en colaboración con el “Benidorm Pride’” y otras instituciones, para “que nuestra ciudad sea un referente de ocio LGTBIQ+ pero también de reivindicación de la diversidad y de la inclusión de éste y otros colectivos”, como ha explicado la edil del área, Ángela Zaragozí.

La primera de las actividades, que ya puede visitarse, es una exposición al aire libre que lleva por título “Un Altra Historia. Referents valencians de resistència LGTBIQ+”, cedida por “L'Armari de la Memòria’”de la Generalitat Valenciana, y que se ubica en la plaza de SS MM los Reyes de España. La edil ha explicado que se trata de tres cubos de 2x2 metros, en la que aparecen figuras que contribuyeron a da visibilidad y reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+, como Joan Monleón, Manuela Trasobares, El Titi, Dolly van Doll, Alfredo Rey, Rampova, Pepa Wells o Juan Gil-Albert, entre otros.

Del 25 de agosto al 12 de septiembre, el Espai d’Art del Ayuntamiento acogerá la exposición de pintura de autores LGTBIQ+ con Alfredo Furiati y Oleksandr Blbyshev, entre otros, que lleva por título ‘Cuerpos visibles, arte y deseo’, que tiene como comisarios a Lorenzo Medina y María Angeles Ródenas.

“Ángel meu foteu-me”

A estos actos se unirá también, el 2 de septiembre, la presentación del libro “Angel meu foteu-me”, de Josep Vicent Escartí, que es profesor de Filología en la Universitat de València, con un coloquio posterior en el que también participará Ernest Gómez Andujar, historiador LGTBIQ+ y formador acreditado por la OSCE. Tendrá lugar en la sala polivalente de la Biblioteca, a las 18.30 horas.

El 4 de septiembre, se ha programado la presentación y posterior coloquio de la película “¿Quién quiere casarse con un astronauta?”, de David Matamoros.

Por último, un día después, el viernes 5 de septiembre, en el Salón de Actos de la Casa del Fester, a las 19 horas, tendrá lugar una conferencia protagonizada por Manuela Saborido Muñoz, más conocida por su nombre artístico Manolita Chen, artista y empresaria española conocida por ser una de las primeras mujeres transexuales a la que se le reconoció el derecho de adopción en 1985 y por ser un referente del colectivo LGTBI en España.

Los ediles de Igualdad y de Eventos, Ángela Zaragozí y Jesús Carrobles, han presentado hoy esta nueva edición junto al organizador del "Pride", Santos Torres, y han invitado a ciudadanos y turistas a disfrutar del que está “considerado como uno de los mejores "Orgullos" que se celebran en nuestro país”.